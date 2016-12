Tutto il giorno a studiare? Tre esercizi per tornare in forma

#1 Addominali scolpiti - Il crunch

Questo esercizio dal nome quasi simpatico e che ricorda quello di uno snack, è uno dei 3 step per ottenere degli addominali scolpiti e, in particolare, serve per sviluppare il retto dell'addome. La sua esecuzione è molto semplice. Prima di tutto devi sdraiarti, meglio con un materassino sotto la schiena per evitare dolori. Poi devi piegare le ginocchia verso il petto, tenendo la pianta del piede attaccata a terra, e divaricare le gambe all'altezza dei fianchi. Fatto questo, metti le mani sul petto (o dietro la testa) e solleva da terra il busto e le spalle (fino ad arrivare a circa 30/40 gradi d'inclinazione). Ma solo quelli! Muovere la testa in avanti ogni volta che ti tiri su, ti darà un dolore pari all'avere studiato mille ore sui libri "stile Leopardi". E tirare su il bacino, invece, vanificherà il tutto.



#2 Addominali scolpiti - Il crunch reverse

Come si intuisce dal nome, il crunch reverse è simile al crunch, solo che è al contrario. Non a caso serve per sviluppare gli addominali bassi. Preparati come se dovessi fare il crunch, quindi sdraiato e con le ginocchia sollevate. Metti poi le braccia lungo il corpo e i palmi della mano rivolti verso terra. A questo punto, unisci i piedi, solleva le gambe verso il petto e arriva a formare un angolo di 90° gradi. Questa sarà la tua posizione di partenza. A questo punto, tira su le gambe fino a toccare il petto (tenendo testa, mani e spalle ben salde a terra) e poi torna alla posizione di partenza.



#3 Addominali scolpiti - Il crunch con torsione

E, infine, ecco l'ultimo della serie crunch, quello con torsione. La sua esecuzione è un pochino più complessa rispetto a quella dei suoi "fratelli" ma non per questo impossibile. Mettiti sdraiato, piega le ginocchia verso il petto e divarica leggermente le gambe all'altezza dei fianchi. A questo punto, poggia la caviglia destra sul ginocchio sinistro, metti una mano dietro la testa e tirati su come se facessi il crunch, portando però il gomito sinistro verso il ginocchio destro. E a meno che tu non voglia sviluppare gli addominali solo su un lato, ti basterà ripetere la stessa cosa invertendo la posizione delle gambe e cambiando gomito e ginocchia interessati.



ADDOMINALI SCOLPITI: ATTENZIONE A QUELLO CHE MANGI - Per ottenere degli addominali scolpiti basta avere impegno, costanza e pazienza. Del resto, come dice il detto "Chi bello vuole apparire un poco deve soffrire". E la sofferenza inizia dal cambiare regime alimentare. Quindi, è bene limitare i carboidrati (per dirla in parole povere, pane e pasta) dolci e dolciumi e, se non basta, rivolgersi a un dietologo.