Tra i migliori atenei del mondo, il primo italiano è il Politecnico di Milano

Molti ragazzi hanno ancora dubbi su quale ateneo scegliere per intraprendere il proprio percorso universitario: in aiuto di questi indecisi dell’ultim’ora arriva l’ultimo aggiornamento della classifica delle migliori università sparse nel mondo che TopUniversities.com stila ogni anno. Grazie a questa classifica, la QS World University Rankings, è possibile avere un quadro chiaro sul mondo universitario a livello mondiale. La parte del leone, per 2016/17, la fanno gli atenei americani: MIT, Stanford e Harvard alle prime tre posizioni stracciano l’inglese Cambridge, solo al quarto posto. Nella top ten mondiale, dal forte sapore anglosassone, emerge la Swiss Federal Institute of Technology di Zurigo. E per quanto riguarda le italiane? Skuola.net ha cercato di scoprire i primi dieci atenei italiani in questo ranking planetario.