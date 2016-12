Times, la Normale e la Bicocca nella top ten delle università italiane

Il Times Higher Education Magazine pubblica l'aggiornamento della classifica degli atenei migliori al mondo per il 2016: ancora una volta le università statunitensi e britanniche si aggiudicano le prime posizioni. Tuttavia c'è posto anche per le italiane e ne troviamo ben 34 nelle prime 600 mondiali. Le pisane fanno un figurone: la Normale e la Sant'Anna si trovano in prima e seconda posizione se guardiamo ai migliori atenei per l'area italiana. Milano non se a cava male, piazzando ben 3 università nella top ten. Pochi gli atenei del sud: solo la Federico II porta in alto la bandiera del mezzogiorno con un ottimo 9° posto nelle prime 10 per lo stivale. Ma come vengono classificati gli atenei? Per il 30% dalla qualità dell'insegnamento, per il 7,5% dalla prospettiva internazionale, per un buon 30% dal livello della ricerca, per il 30% dalle citazioni e per il 2,5% da quanto le aziende investono sui progetti delle università. L'articolo di Skuola.net .

#1. Scuola Normale Superiore di Pisa

L'eccellente università toscana non solo acquista la prima posizione per la classifica del Times Higher Education per l'area italiana, ma si colloca anche al 112° posto tra gli atenei di tutto il mondo. L'antica università, nata nel 1810 per volere di Napoleone, è stata concepita come sorella gemella dell'École Normale Supérieure di Parigi.



#2. Scuola Superiore Sant'Anna

La parte più alta del podio è occupata da due atenei dell'università di Pisa. Al secondo posto troviamo la Scuola Superiore Sant'anna, che occupa anche la 180° posizione della classifica mondiale. L' università trova i natali nel lontano 1700, e opera nel campo delle scienze applicate. Al 2015 è riconosciuta in tutto il mondo come realtà eccellente nella ricerca scientifica.



#3. Università di Trento

Università giovane, nata nel 1962 come Istituto universitario superiore di Scienze Sociali, ad opera di Bruno Kessler. Poi la sua offerta si è progressivamente allargata, e oggi spazia dalle materie umanistiche a quelle ingegneristiche.



#4. Università di Bologna

Non poteva mancare l'antica Università di Bologna, la prima Università del mondo occidentale: ha visto la luce nel XII secolo. Forse non tutti sanno che l'ateneo ha accolto personaggi del calibro di Erasmo da Rotterdam, Leon Battista Alberti, Pico della Mirandola. Sono passati di qui anche Giovanni Pascoli e Giosuè Carducci.



#5. Politecnico di Milano

Fiore all'occhiello della città lombarda, il Politecnico di Milano è diventato negli anni un polo qualificato di formazione e innovazione. Qui studiano i futuri ingegneri, architetti e disegnatori industriali italiani, che fin dagli studi prendono parte a progetti di ricerca e cooperano con la fitta rete di aziende con cui l'ateneo collabora.



#6. Università di Roma La Sapienza

Una delle università più antiche d'Italia: ha 700 anni di storia, comprende circa 300 corsi di laurea e 200 master, offre 59 biblioteche ed è tra le più grandi università europee. Non tutti sanno che in origine, la Sapienza aveva nome ufficiale di Studium Urbis, e questo rimase per diversi secoli, anche se in molti usavano il termine "Sapientia". Era infatti la definizione usata per molti collegi e studi in Italia e in Europa. Solo nel 1600 il soprannome ha preso il posto del nome ufficiale.



#7. Università di Milano Statale

Ancora una milanese: l'università di Milano ha origini recenti rispetto ad altri atenei plurisecolari. La giovane Statale è nata "solo" nel 1924, ma oggi ha attività di ricerca di respiro internazionale per molte discipline: dalle scienze della vita alle materie umanistiche, dalle scienze cosiddette dure a quelle politiche e sociali, dalla matematica alla religione, dalle cellule staminali all'archeologia.



#8. Università di Milano Bicocca

Milano Bicocca è un'università che ha meno di 30 anni: è nata infatti negli anni 90 nel quartiere omonimo. L'università ha tuttavia una ricca offerta formativa ed è già nella top 10 tra le migliori in Italia per il Times. Al 2015 le Facoltà attivate sono Economia, Informatica, Sociologia, Medicina e Chirurgia, Psicologia, Scienze della Formazione, Giurisprudenza, Scienze Statistiche, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali.



#9. Università di Napoli Federico II

L'antica università deve i suoi natali proprio all'imperatore di cui porta il nome, amante del mezzogiorno italiano, nel lontano 1224. Oggi l'università vanta studenti illustri: in pochi forse sanno che l'astronauta Samantha Cristoforetti ha studiato proprio all'UniNa. Un'altra curiosità? Il secondo candidato più bravo dei candidati a Medicina del 2015 ha svolto il test proprio alla Federico II.



#10. Università di Padova

Prestigiosa università italiana, è quasi sorprendente trovarla solo al 10° posto. E' una delle università più antiche del mondo, nata nella prima metà del 1200, e ha sede presso il Palazzo del Bo, nel pieno centro storico di Padova. L'università ha una vastissima offerta formativa, dall'Agraria alla Medicina, dall'Ingegneria all'Economia e Giurisprudenza. Nella città di Padova l'università gestisce addirittura più di 10 musei tematici.