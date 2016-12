Ti iscrivi in un liceo? Ecco che tipo di universitario sarai

1. Soddisfatti del percorso scolastico

Mettendo a confronto le dichiarazioni dei diplomati prima del conseguimento del titolo e a un anno dal diploma emerge che tendenzialmente i liceali sono molto appagati dal percorso di scuola secondaria superiore concluso. Prima della conquista del titolo di diploma ben il 57% dei diplomati dichiara che, potendo tornare indietro, sceglierebbe lo stesso indirizzo nella stessa scuola. Ad un anno dal diploma la percentuale dei liceali soddisfatti sale ancora, e arriva al 61%.



2. Le scelte post-diploma

Ad un anno dalla conquista del titolo di scuola secondaria superiore il 92% dei liceali studia all’Università: il 75% si dedica esclusivamente agli studi universitari mentre il 17% svolge contemporaneamente un’attività lavorativa. Solo un 3% è dedito esclusivamente al lavoro. Complessivamente, chi si è inserito nel mercato del lavoro svolge soprattutto attività part time (83,5%), avendo spesso intrapreso questa strada come forma di sostegno al percorso di studi che stanno portando avanti.



3. La scelta dell’Università: le motivazioni La principale motivazione all’origine della prosecuzione degli studi universitari è legata a componenti di natura lavorativa: il 44% dei liceali intende migliorare la possibilità di trovare lavoro, mentre il 26% ritiene la laurea addirittura necessaria per trovare lavoro. Per il 28% l’iscrizione all’Università è motivata invece dal desiderio di migliorare la propria formazione culturale.



4. I ripensamenti

Per i liceali che si sono iscritti all’Università, la scelta di proseguire gli studi si è dimostrata vincente tanto che, a un anno dal titolo, solo il 3% ha abbandonato l’Università. Il 9% è attualmente iscritto ma ha cambiato ateneo o corso di laurea.



5. All’Università

La quasi totalità dei liceali iscritti all’università frequenta regolarmente le lezioni (l’85% frequenta tutti i corsi, l’11% ne frequenta solo alcuni), anche se questo è strettamente legato al percorso universitario scelto. La maggior parte dei liceali (74%) ritiene di terminare l’anno accademico rimanendo “in corso”.