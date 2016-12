Test Medicina 2016: prova facile, difficilissimo entrare

MIGLIORA IL RENDIMENTO MA DIVENTA’ PIU’ DIFFICILE ENTRARE - Più candidati, meno posti disponibili, punteggi più alti: un’equazione terribile. Ma andiamo per gradi: per il 2016 il Ministero dell’Istruzione ha ulteriormente diminuito il numero di posti a livello nazionale; si è infatti passati dai 9.402 posti dello scorso anno – tra Medicina e Odontoiatria – ai 9.215 posti per il prossimo anno accademico. Questo però non ha scoraggiato le future matricole che, al contrario, sono decisamente aumentate: dai 53.268 che hanno sostenuto la prova nel 2015 si è passati ai 56.537 di poche settimane fa. Un dato che già basterebbe per farci dire che, paradossalmente, il 2016 verrà ricordato come l’anno in cui fu più difficile entrare a Medicina. È semplice matematica: la proporzione, dodici mesi fa, vide l’immatricolazione di circa 1 candidato su 5; ora sarà solo 1 su 6 a poter continuare a coltivare il suo sogno.



SCHIZZA IN ALTO IL NUMERO DEGLI IDONEI - E poi c’è la questione punteggio medio che è pronto a calare come una mannaia sulla testa di chi spera di diventare un medico o un odontoiatra. Se nel 2015, infatti, gli idonei furono meno della metà dei candidati totali (25.579 su oltre 53mila, il 48%) ora il dato è schizzato al 94% - 52.977 su poco più di 56mila iscritti – praticamente quasi tutti quelli che si sono presentati a svolgere il test.



PER IMMATRICOLARSI SERVIRÀ UN PUNTEGGIO ALTISSIMO - Ecco quindi che anche il punteggio minimo d’ingresso è destinato a salire alle stelle. Per averne la conferma bisognerà attendere il 4 ottobre, giorno in cui il Miur pubblicherà la graduatoria definitiva, ma già si può ragionare su quale sarà il punteggio minimo teorico. Secondo il portale specializzato Alpha Test, potrebbero non bastare addirittura 64 punti, più del doppio rispetto ad un anno fa (quando servì un modesto 31,6 per iscriversi a Medicina o Odontoiatria). Tutto dipenderà dalle preferenze sulla sede d’iscrizione. Portando l’esperienza delle scorso anno, quando a conti fatti, il punteggio minimo teorico si abbassò di qualche punto si può immaginare che alla fine la quota d’ingresso s’aggirerà tra i 63 e i 63,2 punti (tra 62,6 e 62,8 per Odontoiatria).



SCENARIO RIBALTATO RISPETTO ALL’ANNO SCORSO - La sostanza, quindi, cambierà di poco; non basterà essere stati bravi al quiz, ma super-bravi, molto di più dell’anno scorso, quando anche studenti non preparatissimi ottennero un posto; se poi avrete svolto il test in una delle sedi più ambite – come Milano, Roma, Siena Pavia solo per citarne alcune – dovrete sperare di essere stati quasi perfetti; già si parla di oltre 70 punti. Pensare che, nel 2015, con questo punteggio si era tra i primi in graduatoria.