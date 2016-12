Test di Medicina 2015: tutto sulla prova

COME ISCRIVERSI - Ciascun candidato deve iscriversi on – line attraverso il portale Universitaly dal giorno 6 luglio 2015 alle ore 15.00 del 23 luglio 2015. Meglio non dimenticare di pagare il contributo per la partecipazione al test, necessario per completare l'iscrizione: per essere valido, il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 luglio 2015. Al momento dell'iscrizione on line, ogni aspirante matricola dovrà fornire le informazioni personali (nome, cognome, data di nascita, paese di nascita, residenza, ecc.), insieme agli estremi di un documento di identità valido e il numero di codice fiscale. E' necessario poi indicare anche la propria mail o in alternativa inserire il numero di un telefono cellulare. Al momento dell'iscrizione, ogni candidato dovrà indicare in ordine di preferenza le sedi universitarie per cui si intende concorrere, considerando che tali preferenze sono irrevocabili e non integrabili successivamente alla chiusura delle iscrizioni. L'ordine di preferenza delle sedi sarà importante ai termini della graduatoria. In ogni caso, ogni partecipante è obbligato a sostenere il test nella sede indicata come “prima scelta”.



LE DOMANDE DEL TEST - Il test consiste nella soluzione di 60 quesiti che presentano cinque opzioni di risposta, tra cui il candidato ne deve individuare una soltanto. I quiz verteranno su temi di cultura generale, ragionamento logico, biologia, chimica, fisica e matematica. Sulla base dei programmi che costituisce parte integrante del decreto, vengono predisposti: 2 quesiti per l'argomento di cultura generale, 20 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 di fisica e matematica. Rispetto al test ingresso medicina del 2014, sono state ridotte le domande di logica e cultura generale a favore dei quiz di chimica e biologia.



QUANDO, COME E PERCHÈ - Il test Medicina 2015 ed Odontoiatria ha inizio alle ore 11:00 dell'8 settembre 2015, e per il suo svolgimento è assegnato un tempo di 100 minuti. I candidati allievi della Scuola Superiore "S.Anna" di Pisa, i quali intendono avvalersi della riserva di posti prevista nella convenzione stipulata con l'Università di Pisa, devono superare la prova di ammissione al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in una delle sedi universitarie statali con un punteggio pari o superiore a quello dell'ultimo avente titolo all'immatricolazione nell'Università di Pisa all'atto del primo scorrimento.



GRADUATORIA NAZIONALE - I risultati del test verranno pubblicati in forma anonima sul sito del Miur sull'accesso programmato il 22 settembre. Dal giorno 2 ottobre 2015, sul portale Universitaly, i candidati potranno prendere visione del proprio elaborato, del proprio punteggio e del proprio modulo anagrafico, mentre il giorno 7 ottobre 2015 sarà pubblicata la graduatoria nazionale di merito nominativa. A questo punto gli studenti verranno assegnati o prenotati ad una certa sede universitaria in base alle preferenze espresse e al loro ordine. Verrà poi pubblicata la prima stesura della graduatoria. Se si risulta assegnati bisogna assolutamente immatricolarsi entro 4 giorni, pena la perdita di ogni diritto di iscrizione, mentre i prenotati possono immatricolarsi sempre entro 4 giorni (incluso il giorno dello scorrimento della graduatoria ed esclusi il sabato ed i festivi), ma se non lo fanno non perdono il posto e possono scegliere quindi di attendere il successivo aggiornamento della graduatoria. Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria nazionale tutti i candidati, ad eccezione di immatricolati e rinunciatari, devono confermare l'interesse all'immatricolazione sull'area riservata del sito Universitaly. Se non confermano, decadono dalla graduatoria. Il 14 ottobre si svolgerà il primo scorrimento di graduatoria, e successivamente ci saranno ulteriori scorrimenti secondo le tempistiche del primo (vale a dire 7 giorni). Sarà un decreto ministeriale a stabilire la chiusura delle graduatorie.