Test d'ingresso: nel decreto sul numero chiuso meno posti a Medicina

POSTI DISPONIBILI - Guardando ai posti disponibili per gli studenti comunitari e per i non comunitari residenti in Italia, per il 2016 sono stati resi provvisoriamente disponibili 8.817 per Medicina, 850 per Odontoiatria, 502 per Veterinaria, 6.991 per Architettura.



MEDICINA: QUASI 700 POSTI IN MENO - Si tratta ancora di numeri provvisori, ma se dovessero essere effettivamente confermati a 8.817, i posti di Medicina sarebbero di meno rispetto a quelli dell'anno passato. Meno circa 700 rispetto a quelli del 2015, con una tendenza che li vede decrescere continuamente dal 2013 a oggi. Proprio 3 anni fa, infatti, i posti disponibili a Medicina sfioravano gli 11mila, nel 2014 i 10mila. Solo in un anno sono scesi di mille e continuano a farlo: appena un dodici mesi fa, nel 2015, chi voleva il camice bianco si giocava l'accesso a uno dei 9530 posti disponibili.



Confermate le date dei test d’ingresso 2016:



Test Professioni sanitarie - 13 settembre 2016

Test Medicina e Odontoiatria - 6 settembre 2016

Test Veterinaria - 7 settembre 2016

Test Architettura - 8 settembre 2016

Medicina e Chirurgia in lingua inglese - 14 settembre 2016



I QUESITI - Anche quest'anno le domande sono 60, il tempo per poter rispondere fissato ancora a 100 minuti. Si tratta di oltre un minuto e mezzo a domanda. Nemmeno per quanto riguarda la ripartizione delle materie ci sono cambiamenti. Per essere precisi, chi farà i conti con il test di Medicina e Odontoiatria si troverà davanti 2 quesiti di cultura generale, 20 di logica, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 di fisica e matematica. Chi invece ha già deciso di svolgere il test ingresso Veterinaria, dovrà rispondere a 2 quesiti di cultura generale, 20 di logica, 16 di biologia, 16 di chimica e 6 di fisica e matematica. Il test d'ingresso di Architettura 2016 si compone invece di 2 quesiti di cultura generale, 20 di logica, 16 di storia, 10 di disegno e rappresentazione e 12 di fisica e matematica. Per le Professioni Sanitarie le prove, come in passato, sono predisposte dagli atenei. I test d'ingresso in questione inizieranno tutti alle ore 11 e nei giorni prestabiliti.



I RISULTATI – Gli esiti dei test d’ingresso saranno pubblicati il 20 settembre 2016 per Medicina e Chirurgia-Odontoiatria, il 21 settembre 2016 per Veterinaria, il 22 settembre 2016 per Architettura. La graduatoria di merito nazionale sarà diffusa il 4 ottobre 2016.