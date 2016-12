Terza media: al colloquio orale il voto più alto

16:10 - I ragazzi che fanno la terza media cominciano prestissimo a lavorare sulla tesina. Il motivo è che l'esame orale, la prova più spaventosa, comincia proprio con la presentazione del progetto personale. Eppure, secondo i dati appena pubblicati dal Miur sugli esiti degli esami di terza media 2014, è al colloquio che si ottiene il voto più alto. Le ragazze, addirittura, sfiorano la media dell'8 lasciando i ragazzi sulla soglia del 7.5. Non si arriva agli stessi risultati, purtroppo, quando si parla di Test Invalsi. Ma neanche questo spauracchio deve preoccupare: anche quest'anno la percentuale dei promossi arriva quasi al 100%. E dopo? La scelta della scuola superiore sembra essere ancora legata al voto finale. Lo riporta Skuola.net.

TERZA MEDIA, TUTTI PROMOSSI - Anche quest'anno sono tantissimi i promossi all'esame di terza media. Complessivamente ben il 99.7% degli ammessi all'esame lo supera. In più, il Miur comunica che negli ultimi anni i bravissimi sono aumentati: la percentuale di 6 e 7 dal 2012 cala di 2.5 punti, tutti a favore della fascia di voto tra l'8 e il 10 e lode. La media di voto finale, comunque, si assesta sul 7 e mezzo.

TESINA, PREZIOSO ALLEATO - Il migliore alleato degli esaminati del 2014? La tesina. Il confronto con i professori all'esame orale è sempre molto temuto, ma dai dati del Miur risulta che proprio da questo confronto nascono i risultati migliori, complici i progetti di fine anno, spesso originali e particolarmente d'effetto. Tra tutte le prove è infatti proprio il colloquio orale a portare in alto la media del punteggio, mentre i talloni d'Achille sono la prova Invalsi e la matematica. Se la media riportata all'esame orale è poco meno di 8, i problemi di aritmetica e geometria non portano che un 7 più. Il punteggio del Test Invalsi, invece, non arriva neanche all'ambito 7.

RAGAZZE PIU’ BRAVE - La media del voto finale complessivo è composto dai risultati di ragazzi e ragazze. Ma guardando più da vicino, sono proprio queste ultime le più brave. Prendono di media, infatti, mezzo voto in più a prova. Ma non al test di Invalsi: quello mette d'accordo proprio tutti e appiana le distanze. E non solo di genere, ma anche geografiche, dal nord al sud, da est a ovest, in tutte le regioni italiane il voto al test Invalsi oscilla tra il 7 e il 7 meno.

E DOPO? - Concluso l'esame di terza media, che fine hanno fatto i nostri eroi? Dritti alla scuola superiore, per la quale già da gennaio hanno effettuato la domanda di iscrizione. Il liceo si conferma la scelta dei bravissimi. Circa l'80% dei nove, il 90% dei dieci e il 95% dei dieci e lode hanno scelto un percorso tra il classico, scientifico e gli altri della formazione liceale. Tecnici e professionali pescano invece i loro studenti tra i ragazzi dalle votazioni tra il 6 e il 7. Rimane quindi dura a morire l'idea che queste siano le scuole su cui dirigere chi ha risultati meno brillanti.