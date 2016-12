Tecnologia, la top ten degli atenei italiani

I tempi degli esami alle superiori per molti sono finiti, dopo le ansie e le paure superate della maturità, presto inizieranno test ed esami all'università. Prima di arrivare davanti ai prof per rispondere alle domande però, bisogna scegliere l'ateneo giusto da frequentare e soprattutto la materia da studiare. Skuola.net vi dà una mano e vi indica quali sono le 10 università migliori dove poter studiare materie tecnologiche: dando una occhiata alla classifica QS World University, chi lo sa, magari potrete diventare i prossimi Steve Jobs o Bill Gates.

1. Politecnico di Milano

E' proprio il caso di dire W l'italia. Nella classifica stilata da QS World University c'è anche il nostro Paese e uno dei nostri centri universitari più all'avanguardia per le materie tecnologiche. Il Politecnico di Milano infatti è il primo centro europeo di calcolo elettronico. Inaugurato nel 1954 è ora il posto migliore per studiare informatica in Italia.

2. L'università di Oxford

Si piazza tra i primi posti in questa classifica, in quanto è l'università migliore per l'informatica sia nel Regno Unito, sia in Europa. Se vi impegnate come si deve, magari chi lo sa, un giorno potrete camminare tra i corridoi della facoltà tecnologiche di questo importantissimo ateneo.

3. Politecnico di Zurigo

Secondo la classifica da cui abbiamo preso spunto è l'università superiore per l'informatica in Svizzera e in Europa continentale. In questo ateneo ha studiato un importante personaggio delle scienze, il fisico teorico Albert Einstein.

4. Università di Edimburgo

La migliore scuola superiore della Scozia per l'informatica, e al terzo posto in tutto il Regno Unito. Insomma starete ad Edimburgo che in fin dei conti è vicino Londra. Di sicuro sarà una esperienza di studio indimenticabile e fondamentale.

5. Delft University of Technology

Se fate un salto nei Paesi Bassi, fate un pensierino su questo centro. E' il top soprattutto per la facoltà di ingegneria, sesta in Europa. Tra i migliori progetti realizzati: il proprio robot umanoide e una auto da corsa a energia solare.

6. Ecole Normale Supérieure

E' la migliore università per studiare informatica in Francia. La grande école francese - un istituto di insegnamento superiore al di fuori del quadro del sistema universitario pubblico - è stato concepito durante la Rivoluzione Francese.

7. KU Leuven

Questa università si trova in Belgio.Magari non sarà una delle mete più ambite dai futuri universitari, ma almeno potete stare sicuri di vivere una esperienza formativa unica e davvero completa.

8. Humboldt-Universität di Berlino

Humboldt-Universität zu Berlin è la seconda migliore università per studiare informatica in Germania. I fondatori della teoria marxista Karl Marx e Friedrich Engels hanno frequentato questo ateneo.

9. London School of Economics

Un ateneo che vale la pena frequentare, non solo per vivere in una delle città europee più belle di sempre, ma anche perché dopo aver studiato in un ateneo del genere, avrete la possibilità di diventare come l'ex amministratore delegato e cofondatore di tassì app Hailo Jay Bregman.

10. Ludwig-Maximilians-Universität di Monaco di Baviera

E' una delle università più antiche della Germania ed è classificata al 20° posto in Europa per l'informatica. Alcuni dei laureati della scuola hanno continuato a lavorare presso la sede svizzera di Google.