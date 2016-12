Tecnico elettronico: il diploma che vale oro

TECNICO ELETTRONICO - Per svolgere questa mansione è necessario innanzitutto conseguire il diploma di perito tecnico elettronico che si può ottenere frequentando l'istituto tecnico industriale indirizzo elettronica ed elettrotecnica.



COSA FA IL TECNICO ELETTRONICO? - E' colui che, come suggerisce il nome della professione, si occupa della manutenzione e progettazione di sistemi e apparecchiature elettroniche.



QUANTO GUADAGNA? - Secondo quanto riportato da forum online riguardanti questa professione, lo stipendio di un tecnico elettronico si aggira tra i 900 e i 1.000 euro, per chi è alle prime esperienze lavorative, fino ad arrivare ai 1.200 euro, per chi, invece, ha già un'esperienza lavorativa nel settore.



LE MANSIONI DEL TECNICO ELETTRONICO - Ma in cosa consiste esattamente il lavoro del tecnico elettronico? Stando ai dati Isfol, queste sono le sue mansioni (in ordine di importanza):

- Apportare modifiche agli impianti

- Dare istruzioni su come devono essere realizzati i componenti

- Eseguire test su circuiti o dispositivi

- Installare sistemi e apparecchiature elettroniche

- Svolgere attività di manutenzione ordinaria su attrezzature o macchine

- Realizzare impianti e sistemi elettronici

- Controllare o gestire la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza

- Riparare macchinari o strumenti elettronici

- Progettare sistemi e apparecchiature elettroniche

- Collaudare prototipi, componenti o prodotti finiti

- Fare una diagnosi del malfunzionamento delle macchine o delle strumentazioni

- Controllare la qualità dei prodotti o del processo di lavorazione

- Realizzare prototipi



LE SKILLS - Per svolgere il lavoro di tecnico elettronico sono richieste anche delle specifiche caratteristiche personali. Secondo quanto emerge dai dati Isfol, le aziende scelgono chi ha una personalità analitica e chi svolge la propria mansione con precisione e attenzione al dettaglio. Ma non solo! Al tecnico elettronico viene richiesto anche una certa propensione all'ascolto, importantissima per comprendere le consegne che gli vengono assegnate e svolgere al meglio. Questo è, insomma, il profilo ideale da avere per chi vuole fare questo mestiere in maniera eccellente.