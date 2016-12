Studi e lavori? Ecco come prendere bei voti all'università

COME SI FA A CONCILIARE STUDIO E LAVORO? – Non si poteva, ovviamente, non inserire questa tra le primissime domande da rivolgere a Paolo! E la risposta, sorprendentemente, è stata molto semplice e spontanea, ma non per questo banale o scontata. “Semplicemente dedicando ogni istante del mio tempo libero allo studio”, ha detto Paolo, “perché - ha poi aggiunto - studiare e lavorare vuol dire anche sacrificare del tempo”. Non a caso, lui arrivava a studiare anche “circa otto/nove ore al giorno” nel fine settimana. Quindi, questa è la prima cosa da tenere a mente se ci si vuole iscrivere all'università e provare a mantenersi da soli.



QUAL E' IL SEGRETO? – O meglio, “qual è stato” il suo asso nella manica, visto che ha conseguito quest'anno la laurea magistrale in Scienze Economiche? Oltre ad una forte passione per l'economia ed, ovviamente, una grande motivazione, il trucco del nostro Paolo è stato il sapersi organizzare. Secondo lui, infatti, “dipende tutto dal giusto metodo”. E questo senza rinunciare al proprio lavoro, ovviamente...



COME FARE A NON ANDARE FUORI CORSO? – Dovendo lavorare, poteva essere plausibile che non fosse riuscito a mantenere i ritmi della vita universitaria. Ma non è stato il suo caso. Anzi, è riuscito a conseguire la laurea specialistica in un anno e sette mesi e, quindi, addirittura in anticipo rispetto ai tempi canonici. Questo, non solo per la sua indubbia bravura e per la sua forte motivazione, ma anche grazie alla sua università, la Niccolò Cusano. L'ateneo, infatti, dà la possibilità a tutti i suoi studenti di poter sostenere gli esami quasi tutti i mesi e non solo! "Le lezioni presenti nella piattaforma di UniCusano sono disponibili H24", dando la possibilità di poterle seguire in qualsiasi momento, fattori questi determinanti per chi, come Paolo, vuole studiare e lavorare allo stesso tempo.