Studenti italiani, tra i meno soddisfatti al mondo della loro istruzione

14:55 - I quindicenni italiani sono tra i meno felici di andare a scuola e la loro percentuale di soddisfazione è molto al di sotto della media dei paesi Ocse. Il dato emerge dall’ultimo rapporto Pisa Ocse del 2012. La ricerca, come riporta Skuola.net, ha coinvolto ragazzi tra i 15 e i 16 anni di 65 paesi, ben 510mila studenti che, tra le altre cose, hanno anche dichiarato quale fosse il loro livello di felicità a scuola. Ed ecco che, quello che forse già ci aspettavamo, è stato confermato. Gli Italiani sono a fondo classifica con paesi come Qatar, Grecia, Polonia, Corea.

I MENO FELICI AL MONDO, IN CLASSE– In verità ciò che emerge dalla ricerca è che i ragazzi dei paesi Ocse sono ben disposti verso la scuola. La percentuale media dei ragazzi felici a scuola è dell’80%, non male visto che il luogo comune vuole che la scuola non sia ben digerita dagli adolescenti. Tuttavia, c’è chi in questa classifica si trova al di sotto della media. Studenti tristi in classe soprattutto in Korea, che occupa l’ultima posizione. Poi a salire troviamo la Repubblica Ceca, la Slovacchia, Estonia, Finlandia e Latvia. E ancora Polonia, Russia, Grecia e Qatar. Ed ecco che, tra i bassifondi della classifica, arriva anche l’Italia.

LA FELICITA’ NON E’ QUESTIONE DI RICCHEZZA – l’Italia è al 54° posto in questa particolare classifica dei più felici a scuola, sotto ci sono solamente 10 nazioni, ben 53 al di sopra. Non è certo un buon risultato. Ma andando a guardare più attentamente, spiega Skuola.net, si vede che la compagnia è buona. Il primo paese dell’UE che si incontra in classifica è la Spagna, al posto 14. Gli Stati Uniti, la patria delle High School e dei College da favola, si collocano invece al 48° posto.







I PAESI FELICI…CHE NON TI ASPETTI - A conferma del fatto che non necessariamente i paesi più ricchi sfornano studenti soddisfatti, tra i primi nella classifica della felicità Ocse si trovano tanti paesi che non fanno parte dell’élite economica mondiale. Indonesia, Albania e Perù conquistano il podio dei paesi d’Asia, Europa e America in cui gli studenti sono più felici. Nella top ten della felicità c’è poi a seguire gli studenti thailandesi, colombiani e malesi. Poi ancora i messicani, costaricani, kazaki e islandesi. Israele conclude la classifica dei 10 paesi in cui i ragazzi sono più felici di andare a scuola.