5 novembre 2014 17:33 Studenti che bocciano il prof, possono cambiarlo? La classe non è soddisfatta dai metodi di insegnamento del prof o dai suoi atteggiamenti e scoppia la rivolta. L’obiettivo è uno solo: cambiare lʼinsegnante. Il parere dellʼesperto di diritti degli studenti

Non è raro che degli studenti si lamentino dei propri professori. A volte però l'insofferenza verso un'insegnante diventa tanta e tale da spingere i ragazzi a riunirsi e denunciare i comportamenti “incriminati” al dirigente scolastico. È proprio ciò che segnala un utente del portale studentesco di Skuola.net chiedendo come si può spingere la propria scuola a permettere alla sua sezione di cambiare docente.



QUESTO PROF NON LO VOGLIAMO - "Siamo un gruppo di rappresentanti di classe di tre sezioni della 3^ liceo scienze umane. Abbiamo tanti problemi con una professoressa di scienze umane/pedagogia/psicologia” scrive lo studente sul forum del portale Skuola.net dedicato ai diritti degli studenti, e aggiunge: "La preside è al corrente del problema ma sostiene che senza una richiesta esplicita da parte dei ragazzi non può intervenire. Ci date un aiuto su come poter essere utili alla causa dei nostri ragazzi?".

NON SI FA CAPIRE – Il problema riscontrato da questi ragazzi riguarda soprattutto il metodo di insegnamento della prof: "Tutti i ragazzi sono fortemente a disagio in quanto non ritengono che questa insegnante sia in grado di sviluppare in modo adeguato il programma – denuncia lo studente - Si sono riscontrate parecchie difficoltà nel capire le spiegazioni, nelle valutazioni e in generale nel confronto con l'insegnante. Queste sono materie di indirizzo per le quali è indispensabile un'adeguata preparazione."

COME FARE? – Quando si è in tanti a volere la stessa cosa, addirittura in più sezioni, come fare ad ottenerla? Il problema è che cambiare di sezione o addirittura trasferire un professore di ruolo in un altro istituto non è cosa semplice. Meno che mai lo è destituirlo. L'esperto di diritti degli studenti Alex Menietti risponde: "onestamente temo che il Dirigente Scolastico potrà fare poco, anche se saranno gli studenti a fare segnalazioni ufficiali." Tuttavia la segnalazione da parte degli studenti potrebbe aiutare il Dirigente Scolastico ad agire portando il caso al Consiglio di Istituto o al Collegio dei Docenti nel momento in cui si decidono le assegnazioni.

CHI STABILISCE LE CLASSI – Secondo il decreto legislativo 297/94 è infatti il Consiglio di Istituto a considerare “i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche”. Spetta poi al Collegio dei Docenti formulare proposte “per la formazione, la composizione delle classi e l'assegnazione ad esse dei docenti”. A questo punto il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte e delle discussioni fatte con gli altri docenti, assegna le classi ai diversi professori. Tuttavia, come riportato da OrizzonteScuola.it, “dopo l'entrata in vigore della “legge Brunetta” nel 2009 c'è chi sostiene che l'assegnazione dei docenti alle classi e ai plessi sia una materia sottratta alla contrattazione di istituto e affidata esclusivamente al Dirigente scolastico", anche se le questione è stata oggetto negli ultimi anni di diverse sentenze, a favore o contro.