Studenti alle prese con i lavoretti estivi: come racimolare denaro divertendosi

La scuola è finita e ora il tuo unico pensiero è quello di guadagnare qualche euro prima di partire per le vacanze? Bene, sappi che non sei ancora troppo in ritardo e che potresti persino trovare un’occupazione divertente. Se sei a corto d’idee e non sai da dove partire, accetta i consigli di Skuola.net e scegli il lavoretto estivo che fa per te. Attenzione: devi avere minimo 18 anni e tanta voglia di fare. Se vuoi saperne di più, non fermarti qui: segui la prossima puntata della Skuola | Tv , quella del 6 luglio alle ore 16:30. Si parlerà proprio di quali lavoretti estivi potresti fare e in quali si guadagna meglio degli altri.

Animatore in un centro estivo

Fatti un giretto per quelli della tua zona. Non sai dove trovarli? Sappi che solitamente sono i centri sportivi, le parrocchie e le scuole a ospitare i centri estivi. Vai di persona, presentati e con un grande sorriso lascia il tuo curriculum. Questo lavoro fa per te se ami stare a contatto con i bambini e passare giornate intere a giocare con loro.



Villaggio turistico

Stavolta il giro conviene fartelo sul web. Segna i nomi di tutti i tour operator più famosi e guarda sul loro sito quali posizioni hanno ancora aperte arrivati già a questo punto della stagione. Solitamente sono sempre alla ricerca di animatori, bagnini, camerieri coreografi, scenografi, costumisti o tecnici del suono/luci. Se dovessero prenderti, hai fatto bingo: lavorando in un villaggio unisci la vacanza al lavoro. Chissà in quale parte del mondo potresti arrivare.



Group leader

Hai una buona padronanza della lingua inglese e sei disponibile a lasciare l’Italia per qualche settimana? Questo potrebbe essere il lavoretto che fa per te. Si tratta di fare da accompagnatore a gruppi di ragazzi in vacanza studio. Dovrai gestirli e supervisionarli facendo molta attenzione: si tratta per lo più di minorenni scalmanati. Sudore e divertimento assicurati.



Fotografo

Lo cercano in particolare le strutture turistiche del Sud Italia per coprire gli eventi della stagione estiva. Spesso non serve nemmeno essere un professionista, quel che contano sono la passione e l’abilità con l’obiettivo.



Tutor di ripetizioni

Sfrutta il momento. I quadri sono usciti e con loro i debiti scolastici di qualche studente rimasto indietro con il programma. Gli esami di recupero sono imminenti e sono tantissime le famiglie che cercano qualcuno che possa dare ripetizioni ai loro ragazzi anche durante le vacanze estive. Se te la cavi bene con le materie lascia il tuo annuncio nelle scuole (sono ancora aperte per via degli esami e dei corsi di recupero) o iscriviti a piattaforme come Skuola.net | Ripetizioni dove puoi dare lezioni private anche via Skype e comodamente seduto sotto l’ombrellone.