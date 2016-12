Sognando Le Iene: Giulio Golia il più amato dai teen

#1 Giulio Golia

Ultimamente si è occupato di disastri ambientali e ville abusive, ma la sua specialità sono le truffe. Probabilmente è “Boccione” a essere entrato nei cuori dei ragazzi, il coatto romano interpretato da Giulio Golia che scovava idraulici, antennisti ed elettricisti che con i loro interventi tentavano di truffare le persone che avevano bisogno di loro. Che sia stato proprio Boccione a far guadagnare a Giulio Golia il primo posto?



#2 Sabrina Nobile

Coda di cavallo, domanda e risposta pronta. Sabrina Nobile riesce a guadagnarsi il secondo posto nella Top #5 delle Iene più amate dai ragazzi. Probabilmente il fatto di aver mostrato un lato particolarmente ignorante di alcuni politici l'ha fatta amare da quel pubblico di studenti che ha sempre sognato di interrogare gli adulti da cui viene sempre interrogato. Chi meglio di lei poteva riuscire a realizzare il loro sogno di fare domande scolastiche ai parlamentari?



#3 Matteo Viviani

Medaglia di bronzo per una delle Iene più amate da tutti, teenager compresi. Matteo Viviani racconta quelle storie che non ti aspetti e forse non vorresti sapere. Ma che sono lì per smuovere le coscienze anche dei più piccoli. Famosi i suoi servizi che raccontano la vita in carcere o di chi dentro a una galera ci è finito senza aver commesso alcun reato. Forse. Una Iena amata proprio perché non ha paura di rischiare. Ricordate il servizio sulla droga in Parlamento? Gli è costata una condanna a 5 mesi e 10 giorni di carcere.



#4 Enrico Lucci

Quarto posto per la Iena più “fastidiosa” per eccellenza, capace di far ridere e riflette allo stesso tempo. Enrico Lucci conquista i ragazzi per simpatia e irriverenza, ma soprattutto per le sue facce buffe.



#5 Nadia Toffa e Andrea Agresti

Ciuffo biondo e occhi vispi lei, riccioli e risposta tagliente lui. Nadia Toffa, da quest'anno non solo semplice inviata, ma anche conduttrice de Le Iene Show, e Andrea Agresti si guadagnano il quinto posto tra le preferenze dei più giovani riuscendo a portare alla loro attenzione anche temi forti come quello del gioco d'azzardo. Ma anche di farli ridere: chi non conosce il sergente Hartman?