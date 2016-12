Smartphone in classe: i prof possono sequestrarli?

SMARTPHONE SUL BANCO! – Quando parliamo di sequestro preventivo non lo facciamo per ipotesi, ma facendo riferimento a un fatto davvero accaduto. A segnarlo a Skuola.net è una studentessa preoccupata di dover consegnare il suo smartphone nelle mani del prof ogni volta che mette piede in aula:



"Al Consiglio di classe si è parlato di ritirare i telefoni agli studenti della mia classe la mattina, quando si fa l'appello, e restituirli all'inizio della ricreazione per riprenderli all'inizio della quarta ora. La mia domanda è: i prof possono farlo? Questa idea è venuta a loro perché ci sono un paio di persone che lo usano in continuazione durante le lezioni e quindi pensano di risolvere il problema sequestrandolo a tutti. Quando la classe l'ha scoperto ha iniziato la pianificazione di strategie come portarne un secondo e consegnare quello o una ribellione di massa, dire che nessuno di noi ha il cellulare, tanto i professori non hanno il diritto di perquisirci. Oppure simulare dei furti per poi dare la colpa a questo nuovo metodo".



SMARTPHONE IN CLASSE? NIENTE DA FARE... - Purtroppo i ragazzi di questa scuola dovranno rassegnarsi e a confermarlo è prima di tutto la circolare Fioroni del 2007 che vieta l'utilizzo degli smartphone a scuola: "È dovere specifico, per ciascuno studente, non utilizzare il telefono cellulare, o altri dispositivi elettronici, durante lo svolgimento delle attività didattiche [...] La violazione di tale dovere comporta, quindi, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari appositamente individuate da ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della sua autonomia, in sede di regolamentazione di istituto".



E SE NON USO LO SMARTPHONE? - In realtà nella circolare si parla di "utilizzo" dello smartphone, quindi chi lo tiene spento nel suo zaino, teoricamente, non è costretto a consegnarlo, giusto? Anche in questo caso la risposta è "No!". I "professori possono sequestrare i telefoni agli studenti", anche a quelli che non lo usano. Questo perchè, spiega la professoressa Angela Bardi a Skuola.net, sarebbe impossibile per un insegnante verificare ogni minuto che "il cellulare rimanga effettivamente spento durante tutte le ore di lezione".



SMARTPHONE: I PROF DEVONO RIDARLO - Tuttavia, ci tiene a sottolineare Angela Bardi, che i prof sono obbligati "a restituire lo smartphone al termine delle lezioni". Ma questo è l'unico vincolo che hanno. Perchè a quanto pare anche il "sequestro preventivo" è applicabile. Parola di un ex dirigente scolastico.



I PROF NON POSSONO PERQUISIRE - Insomma, non c'è niente da fare: i prof possono sequestrarvi lo smartphone anche se non lo state utilizzando. A patto che ve lo restituiscano, ovviamente. L'unica cosa che si può fare è quella di tenerlo spento nello zaino e dichiarare di averlo lasciato a casa. Perchè no, come dice l'utente del portale, i prof non possono perquisire gli studenti. Certo, forse è meglio non mettersi contro gli insegnanti per qualche whatsappata, no?