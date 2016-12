Si riparte: quasi 9 mln di alunni tornano a scuola

"Abbiamo fatto un enorme sforzo perché siate protagonisti", ha detto il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini rivolgendo un 'in bocca al lupo' ai 9 milioni di studenti che da oggi tornano a scuola. "Troverete - ha detto dai microfoni di Unomattina - molte novità, a cominciare dal potenziamento di materie importanti, come la matematica, le lingue straniere, arte, musica...".



Renzi: scuola priorità, ora ci sono più soldi - "Per noi la scuola è la priorità del Paese. Ci sono più soldi per l'edilizia scolastica, per il funzionamento degli istituti, per gli insegnanti. Questa è la più grande novità: sulla scuola si investe e non si taglia". Così il premier Renzi su Facebook per l'avvio dell'anno scolastico.