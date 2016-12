Sette scuole incredibili che forse vorrai frequentare

#1 L'Hamburger University

Il signore che ha dato inizio al fenomeno McDonalds, Ray Kroc, si è anche preoccupato, nel lontano 1961, di fondare la Hamburger University. La sede storica è nata a Oak Brook, in Illinois (USA), ma ha avuto così successo da aprire succursali anche a Tokyo, Londra e Sydney. Le gustose lezioni si basano sull'insegnamento dei segreti della catena di fastfood più famosa al mondo. E' più facile entrare ad Harvard che in questa università. Infatti viene accettato solo l'1% dei candidati che vorrebbero iscriversi.



#2 La Witch School

Diventare Harry Potter si può. Non bisogna chiudere gli occhi o dar spazio alla propria fantasia, serve solo andare nel campus scolastico della Witch School a Chicago in USA. In questa scuola i ragazzi infatti seguono veri e propri corsi di magia. L'istituto si trova in una cittadina che è diventata famosa per una storia di caccia alle streghe, risalente al 600. Al posto di letteratura e matematica si insegna la storia dei druidi e dei celti, simbolismo e pratiche vo-doo.



#3 School of the Future

Tablet, pc e lavagne elettroniche per la didattica. Non è un sogno, ma una pratica ben consolidata nella School of the Future di Philadelphia (Usa) in cui i ragazzi hanno da tempo abbandonato carta e penna, al posto di mouse e sensori tattili. E gli insegnanti, all'avanguardia anche loro, si adattano e fanno lezione con metodi più innovativi.



#4 La Harvey Milk High School

Nell'East Village di New York esiste una scuola che, oltre alle materie tradizionali, insegna i diritti e la tolleranza. L'istituto Harvey Milk High School è stato fondato nel 1985 e dedicata a Harvey Milk, storico militante per i diritti delle persone omosessuali e anche primo politico dichiaratamente gay della storia americana. L'intento della scuola è accogliere studenti che hanno subito violenze e atti di omofobia. La scuola oggi accoglie 110 studenti, ed è aperta anche a ragazzi e ragazze che non appartengono alla comunità LGBT.



#5 La scuola sui binari in India

Precaria, traballante ed eccessivamente rumorosa, ma dal grande valore umano. In India si trova una scuola decisamente incredibile che afferma pero l'importanza dello studio. Nello stato asiatico vivono infatti oltre 300 milioni di bambini, che spesso hanno difficoltà ad accedere all'educazione scolastica. Per questo motivo il maestro Inderjt Khurana negli anni 80' ha deciso di creare una scuola, in un posto spazioso: una stazione ferroviaria. Oggi quel maestro non c'è più, è scomparso nel 2010, ma l'organizzazione Ruchika (a cui aderiscono insegnanti e sostenitori del movimento) continua a lavorare per insegnare qualcosa in più. Prossima fermata: istruzione per tutti.



#6 La scuola estrema di Xinjiang Uighur

Per molti studenti delle nostre città andare a scuola è un' impresa estrema, ma non è niente in confronto a quello che devono affrontare i ragazzi del villaggio Pili della regione autonoma di Xinjiang Uighur, in Cina. Ogni trimestre si fanno un viaggio di circa 2 giorni per tornare a casa, dopo aver seguito le lezioni. Il loro istituto elementare è considerato uno dei più estremi del mondo. Ora la passeggiata verso scuola sarà di sicuro più piacevole.



#7 La Scuola Maharishi del Secolo dei Lumi

A Farfield in Iowa (USA) si trova una scuola per veri appassionati di yoga e similari. Oltre alle materie tradizionali si possono trovare corsi di meditazione trascendentale e lezioni per stimolare l'intelligenza creativa, pur non trascurando arti, scienze e sport.