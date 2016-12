Sette motivi per cui imparare l’inglese ti migliora la vita

16:22 - Ormai lo sappiamo tutti, sapere bene l’inglese apre moltissime porte, soprattutto professionali. Ciò di cui a volte invece non ci rendiamo conto è che, anche nella vita di tutti i giorni, molte cose migliorerebbero proprio grazie alla conoscenza di questa lingua! Skuola.net svela 7 modi per i quali imparare l’inglese può migliorare la vostra esistenza. Con EF Education First, azienda leader nei viaggi studio e corsi di lingua, potrete smettere di rimandare e cominciare per davvero a cambiare le cose.

1. Cantare correttamente le vostre canzoni preferite

Quante volte, nell’inutile tentativo di cantare una canzone in inglese, vi è capitato di lasciare i vostri amici a bocca aperta per aver urlato versi/parole di origine sconosciuta? Grazie ad una buona conoscenza della lingua inglese potrete pronunciare e capire le parole delle vostre canzoni preferite così da lasciare i vostri amici a bocca aperta solo per le vostre doti canore (se le avete).

2. Ma che voce hanno dato a quell’attore?

Ognuno di noi, almeno una volta nella vita, ha dovuto sopportare il fatto che al proprio attore preferito affibbiassero un doppiatore dalla voce orribile, per niente sexy, totalmente inappropriata. Se anche voi avete odiato tutto questo e vi siete chiesti “ma che razza di voce hanno dato al mio idolo?”, l’unica soluzione che avete è quella di godervelo finalmente in lingua originale. A condizione che capiate ciò che dice…

3. Evitare di perdersi (e di perdere l’aereo)

Chiedere indicazioni, capire i cartelli stradali, trovare il bus da prendere o riuscire a far capire al tassista che siete in ritardo e che dovete assolutamente prendere l’aereo entro un’ora: pura utopia per chi va in un qualsiasi paese straniero senza sapere l’inglese. Pensate quanto sarebbe bello, invece, poter prendere l’autobus giusto, arrivare in albergo in tempo, farsi dare informazioni dai passanti senza essere guardati come se parlassimo in ostrogoto.

4. Tu cosa prendi? Quello che prendi tu

Andando in un Paese anglofono di certo vi sarà capitato di ordinare al ristorante cose che, in realtà, non avreste mai mangiato. E questo solo perché non sapevate come ordinare ciò che avreste voluto. Conoscendo l’inglese, invece, potrete finalmente scegliere cibi di vostro gusto.

5. Avere un fidanzato straniero

Conoscendo bene l’inglese potreste anche portare avanti una relazione a distanza con una persona di un paese straniero. E così, se sboccerà l’amore, potrete essere ospitati a casa del vostro partner e in men che non si dica, a soggiornerete (gratis) in Inghilterra, in America o in un qualsiasi altro paese del mondo. A patto, però, che siate disposti a sopportare la futura suocera.

6. “It was good”

Il pub vi ha offerto birra annacquata? Il ristorante vi ha servito Fish&Chips di dubbia provenienza? Il colore della moquette nella vostra stanza d’albergo non si distingue più per i chili di polvere stratificata? “It was good” è tutto ciò che, purtroppo, sapete dire e che direte ai minacciosi camerieri che aspettano la mancia a mano tesa. Conoscendo bene l’inglese, invece, saprete tenerli a bada e ribellarvi ad anni di maltrattamenti durante le vacanze all’estero. E magari, riuscirete anche a farvi cambiare la stanza.

7. Capire le battute e ridere davvero

Ormai questa è una vera e propria ‘’piaga sociale’’. Quante volte avete fatto finta di ridere a crepapelle davanti ad una battuta, un post divertente sui social o un doppio senso in lingua inglese, solo perché i vostri amici, lo avevano capito, mentre voi, in realtà, avete pregato che nessuno vi interpellasse , defilandovi piano piano, mentre gocce di sudore freddo vi scendevano sulla fronte? Conoscendo l’inglese, invece, potrete finalmente capire di cosa si parla e non rischiare, mai più, di fare clamorose figuracce.