Sette modi per copiare al compito in classe

I bigliettini si sa, sono una genialità tramandata di generazione in generazione. E se prima i metodi erano più classici e “arrangiati” oggi sono decisamente più tecnologici e attenti agli strumenti che possono andare incontro agli impreparati, in vista del compito in classe. Il sito College Humor ha pubblicato una serie di foto sulle soluzioni più divertenti e assurde inventate dagli studenti durante i quiz da risolvere. E se in Italia ci si affida totalmente allo smartphone, in Cina è già stato brevettato da alcuni ragazzi un metodo infallibile: una telecamera posizionata negli occhiali da vista. Ecco quindi sette modi geniali per copiare al compito in classe riportati da Skuola.net .

I trucchi più geniali per superare il compito in classe 1 di 8 Skuola.net Skuola.net I trucchi più geniali per superare il compito in classe 2 di 8 Skuola.net Skuola.net I trucchi più geniali per superare il compito in classe 3 di 8 Skuola.net Skuola.net I trucchi più geniali per superare il compito in classe 4 di 8 Skuola.net Skuola.net I trucchi più geniali per superare il compito in classe 5 di 8 Skuola.net Skuola.net I trucchi più geniali per superare il compito in classe 6 di 8 Skuola.net Skuola.net I trucchi più geniali per superare il compito in classe 7 di 8 Skuola.net Skuola.net I trucchi più geniali per superare il compito in classe 8 di 8 Skuola.net Skuola.net I trucchi più geniali per superare il compito in classe leggi dopo slideshow

#1 Unghie appuntate

Una manicure perfetta o una soluzione fantastica per passare il compito? Decisamente la seconda. E più le unghie sono lunghe, più avrai spazio per scrivere i tuoi appunti.



#2 Calcol-iphone

Smontare e assemblare i pezzi. Come fanno spesso molti esperti del mestiere, è possibile scomporre e costruire come nuovo uno smartphone. E per passare inosservati dal prof, perché non nascondere dentro alla calcolatrice un cellulare pronto a connettersi alla rete? Dopotutto, se il docente ti richiama tu stai solo facendo un calcolo, no?



#3 Bottiglietta intelligente

Se inizierai con un po’ di anticipo a fare la collezione delle bottigliette usate, puoi avere la soluzione in mano per il compito. Eh sì, perché la carta che avvolge l’oggetto miracoloso, puoi pitturarla con i concetti chiave che potrebbero capitare il giorno del quiz.



#4 Succo di… bigliettini

Non solo l’acqua, anche il succo di frutta può essere la tua salvezza per il compito in classe. Basta intagliare la confezione e incastrare i bigliettini, e avremo un funzionale quanto discreto astuccio porta-bigliettini.



#5 Cerotto tattico

Bisogna dire che questa idea è abbastanza particolare. Appiccicarsi su parti del corpo (anche visibili, tanto non ha importanza) un cerotto – bello grande - dove scriverai tutto lo scibile umano pur di passare la prova.



#2 Un tatuaggio singolare

Se la soluzione del cerotto può ingannare facilmente qualsiasi prof, ecco un altro metodo che tutti, dai più grandi ai più piccoli, hanno sicuramente usato: scrivere intere pagine di libro su gambe e braccia. Modo classico per copiare, ma infallibile.



#7 Telecamera nascosta

La pensata arriva direttamente dalla Cina. E l’invenzione è davvero ingegnosa. Una telecamera dentro gli occhiali da vista che ti collega direttamente con il suggeritore da casa, più una monetina da tenere vicino all’orecchio, con attaccato un ricevitore. E il compito è presto fatto.