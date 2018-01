Scuole superiori: le preferenze degli studenti da Nord a Sud

Le scelte degli studenti iscritti in primo superiore nel 2017/2018

Dei circa 552mila studenti che hanno terminato la scuola secondaria di primo grado nell'A.S 2016/2017, il 95% ha scelto di proseguire il proprio percorso nel sistema di istruzione secondaria superiore. Stando ai dati presentati dal Miur, i licei sono stati gli indirizzi più richiesti dai ragazzi italiani (rappresentano il 53,4% dei casi). Rispetto agli anni precedenti, guadagnano qualche punto in più il Liceo Linguistico (9%) e il Liceo Scientifico con indirizzo “scienze applicate” (7,6%). Piace, ma poi non così tanto come un tempo, il Liceo Artistico (4,3%). Il grande ‘amore’ incontrastato di studenti e famiglie rimane sempre il Liceo Scientifico, che registra il picco delle iscrizioni tra i percorsi liceali più ambiti dai giovani (24,3% tra indirizzo tradizionale, opzione scienze applicate e indirizzo sportivo). I maggiori incrementi nella quota d'iscritti sono, invece ad appannaggio del Liceo Classico e del Liceo delle Scienze Umane: il primo raccoglie un +6,3% di scelte, il secondo il +5,5%. A preferire gli indirizzi di studio umanistici sono ancora una volta le studentesse, che si confermano particolarmente attratte da questa tipologia di studi rispetto ai loro colleghi maschi, orientati prevalentemente verso il settore tecnico-scientifico.



Il percorso preferito cambia a seconda dell'area geografica

Dalla distribuzione territoriale, invece, si riesce a osservare come la quota maggiore di iscritti in percorsi liceali si registri nelle regioni del Centro (59,7%) e meno in quelle del Nord-Est (46,6%), dove tante preferenze vanno verso i percorsi a indirizzo tecnico (37%). Al Sud, invece, la percentuale degli iscritti al Liceo è più o meno costante rispetto a quella degli anni precedenti (53,1%) e cresce di un solo punto nelle Isole (54,3%). Le iscrizioni agli Istituti Tecnici, come detto, sono il marchio di fabbrica del Nord-Est (37%) ma anche delle regioni dell’Italia meridionale (28%). Stesso scenario anche per gli Istituti Professionali, che vedono il 16,5% degli studenti iscritti al Nord-Est e il 18,7% al sud. Nel Lazio prevale la scelta per il Liceo con il 66% di iscritti, un terzo dei quali si indirizza verso il Liceo Scientifico. Il trend positivo del Liceo è però totalmente invertito nella regione Veneto, dove si verificato il minor numero di iscritti a questo indirizzo: da queste parti a fare maggiore breccia nel cuore degli studenti sono gli Istituti Tecnici, con una percentuale di iscritti superiore rispetto alle altre regioni (38,2%).