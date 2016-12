Scuole a pezzi: soffitto pericolante per una su tre

15:31 - Nella scuola elementare Pessina ad Ostuni, in provincia di Brindisi è crollato un soffitto. Due bambini sono rimasti feriti e insieme a loro anche una maestra che stava tentando di salvarli. Il crollo si è verificato in seguito ad un periodo di chiusura dell'edificio scolastico per lavori di ristrutturazione, la scuola era stata riaperta soltanto pochi mesi fa. I genitori sono scossi e furibondi. Ma cosa pensano gli studenti di questi incidenti? Skuola.net lo ha chiesto direttamente a loro con un sondaggio svolto in collaborazione con il free press Leggo.

SCUOLA A PEZZI - La mattina del 13 aprile, mentre i ragazzi si trovavano in classe a svolgere le normali ore di lezione nella scuola elementare Pessina di Ostuni, all'improvviso, l'intonaco del tetto che si trovava sopra le loro teste è venuto giù. Gli studenti guardano con paura questi avvenimenti di cronaca. Secondo un sondaggio di Skuola.net, solo il 15% è al corrente di interventi volti a mettere in sicurezza la sua scuola effettuati e finiti nell'ultimo anno. Per un altro 10%, invece, sono stati iniziati ma non si sono ancora conclusi. Circa il 6% sostiene che verranno effettuati in futuro, mentre è ben il 70% a non aver visto traccia di opere per la messa in sicurezza nella propria scuola di recente. Per il 25% di questi, il motivo è che l'edificio è in buone condizioni. Ma per tutti gli altri?

AIUTO, E' URGENTE! - Ben 1 su 5 di coloro che frequentano una scuola non ristrutturata di recente ha paura di crolli e considera molto urgente che siano fatti lavori il prima possibile. Uno su 2, invece, non si sente in pericolo ma crede che sia necessario intervenire per prevenire possibili incidenti nel futuro. Ma quando le opere di messa in sicurezza sono state effettuate, hanno effettivamente risolto la situazione? Circa il 50% risponde che lo hanno fatto solo in parte, mentre per 1 su 6 la risposta è del tutto negativa: è stato tutto inutile e la scuola è ancora pericolosa. Circa 1 su 3 è invece soddisfatto: ora può tirare un respiro di sollievo.

SOFFITTO, IL NEMICO #1 - Skuola.net ha chiesto ai ragazzi ancora insicuri sulle condizioni della scuola che frequentano cosa fa loro più paura. Per 1 su 3, è il crollo di soffitti controsoffitti il pericolo più imminente: sono queste le strutture della loro scuola che si trovano nelle peggiori condizioni. Per circa il 28% sono le porte e le finestre a trovarsi nelle condizioni più preoccupanti, e poi troviamo le pareti (16% circa) e pavimenti e scale (circa 6%).

OSTUNI: COSA E' SUCCESSO - Nella scuola di Ostuni è stato proprio il soffitto a cedere. I vigili del fuoco hanno dichiarato all'Ansa.it "si è verificato il distacco di 5 metri quadrati di intonaco, per uno spessore di 3 cm collassato all'improvviso, un peso significativo, venuto giù in maniera uniforme. Un bel blocco, che ha investito i bambini". I due bambini hanno riportato delle ferite, le loro condizioni sono serie ma non gravi. Al momento la struttura è stata posta sotto sequestro dal sostituto procuratore di Brindisi, Pierpaolo Montinaro, come riporta Repubblica.it

IL SOTTOSEGRETARIO FARAONE: "I COLPEVOLI PAGHERANNO": Sul crollo di Ostuni, il sottosegretario Davide Faraone con un tweet ha rassicurato "i colpevoli pagheranno" Anche Il ministro dell'Istruzione Stefania Giannini , ha fatto eco al sottosegretario rassicurando le famiglie. Inoltre ha aggiunto che il tema della sicurezza scolastica è tra gli argomenti più importanti presentati con il ddl della Buona Scuola. In un tweet il Miur riporta le parole della Giannini secondo cui sono previsti interventi di circa 40 milioni proprio per risolvere i problemi di soffitti e controsoffitti.