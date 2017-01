Scuola, via alle iscrizioni: ecco la guida per orientarsi al meglio

Come compilare e inviare la domanda

Le iscrizioni on line sono iniziate alle 8.00 del 16 gennaio e proseguiranno fino alle 20.00 del 6 febbraio. L'anno scorso c'era un mese di tempo per completare la procedura, quest'anno solo tre settimane. Prima di procedere con l’iscrizione vera e propria, però occorre registrarsi al portale http://www.iscrizioni.istruzione.it/ (lo si poteva fare già dal 9 gennaio) a meno che non si è in possesso della SPID, l’identità digitale. Ecco come fare, invece, per inoltrare la richiesta d’iscrizione:



- Collegati al sito e clicca su "Accedi al servizio"

- Digita l'utenza ricevuta per mail durante la registrazione e la password. (Coloro che sono già in possesso di un’identità digitale (SPID) possono accedere al servizio utilizzando le credenziali del proprio gestore; se si è docenti si possono utilizzare le credenziali Polis)



Il modello di domanda on line è composto da due sezioni: nella prima viene richiesto di inserire i dati anagrafici dell'alunno e altre informazioni necessarie per l'iscrizione. Nella seconda invece vengono richieste informazioni di specifico interesse della scuola prescelta (utili per esempio all'accoglimento delle domande o alla formazione delle classi)



- Clicca su "Presenta una nuova domanda di iscrizione" e inserisci il codice identificativo della scuola o del CFP prescelto. (Puoi trovare il codice della scuola/CFP attraverso il sito “Scuola in Chiaro”)

- Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste, clicca su "Invia la domanda" (una volta inviata alla scuola, la domanda non può più essere modificata, se occorressero modifiche è necessario contattare la scuola destinataria della domanda, che può restituire il modulo attraverso il portale)

- Apri la tua mail: riceverai infatti subito un messaggio con la ricevuta di conferma di invio della domanda; sempre via mail riceverai anche ogni informazione sullo stato della domanda. E tutti i passaggi verranno sempre notificati alla famiglia.



Cosa succede dopo l'invio

Dopo aver inviato la domanda di iscrizione scuola, si può seguire il suo corso sul portale iscrizioni cliccando su "Visualizza Situazione Domande". Si potranno trovare le seguenti notifiche:



- Inoltrata: significa che la domanda di iscrizione è stata recapitata alla prima scuola scelta che, dopo la chiusura delle iscrizioni, inizierà a valutarla.

- Accettata: significa che la domanda è stata accolta dalla scuola scelta.

- Smistata: significa che la scuola di prima scelta non ha accettato la domanda per carenza di posti e che la domanda è stata inoltrata all'istituto alternativo scelto in fase di iscrizione.

- Restituita alla famiglia (solo dal 16 gennaio al 6 febbraio): significa che la scuola restituisce alla famiglia la domanda (o su richiesta della famiglia stessa o su iniziativa della scuola) perché mancano alcune informazioni. Dopo le modifiche, la domanda deve essere nuovamente inoltrata.



Gli aiuti del MIUR

Per le famiglie che dovessero riscontrare problemi o che non avessero possibilità di provvedere in proprio, la scuola di destinazione deve fornire assistenza in loco. In seconda istanza interviene quella di appartenenza. Quest’anno in particolare questo si renderà necessario per le popolazioni terremotate.



C'è tempo fino al 6 febbraio

Spesso il giorno delle iscrizioni on line è un vero e proprio click day, con una corsa per accaparrarsi un posto nella scuola desiderata; ma state tranquilli: c'è tempo. Infatti le domande di iscrizione online compilate per prime non avranno precedenza sulle altre. Se una scuola, infatti, riceve più iscrizioni rispetto ai posti disponibili, il criterio di selezione viene stabilito dall'istituto in base a diversi criteri (es. vicinanza dalla scuola, presenza di fratelli, ecc.) che non includono quello dell'ordine di arrivo della domanda. La scadenza rimane fissata per il 6 Febbraio.



Ma gli studenti sono disorientati

Ciò su cui questa guida non può tranquillizzare è il tipo di scelta da fare. Sempre Skuola.net – in collaborazione con Radio24 – ha infatti raccolto le impressioni dei ragazzi alla vigilia dell’iscrizione. E il quadro che ne esce fuori ci dice che le attività di orientamento funzionano poco, ammesso che si facciano. Quasi il 30% degli studenti interpellati ha confessato al portale di essere ancora indeciso. Ma, scavando più a fondo, si scopre che il 14,5% dei ragazzi frequenta un istituto che non ha organizzato alcuna attività di orientamento in vista delle iscrizioni alla scuola superiore. Il 44,6% di loro, poi, non ha mai svolto il test attitudinale per capire il tipo di scuola più adatto. Gli open day, le giornate in cui le scuole superiori aprono le porte per illustrare le proprie attività e la didattica, sono totalmente sconosciuti al 27,7% degli studenti. Tanti, troppi; perché frequentare la scuola sbagliata per cinque anni può diventare davvero faticoso e controproducente.