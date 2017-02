Scuola, ultimo giorno per le iscrizioni online: guida in 5 punti per i ritardatari

Tanti studenti hanno segnato sul calendario la data odierna, 6 febbraio: oggi, infatti, esattamente alle 20, scade il termine per effettuare l’iscrizione online a scuola per l’anno scolastico 2017/18. Per tutti coloro che si iscriveranno last minute, Skuola.net riassume in 5 punti la procedura.

1. Registrazione

La prima cosa da fare è registrarsi sul sito www.iscrizioni.istruzione.it. La registrazione è infatti il passo fondamentale per inviare la propria iscrizione, senza di essa è davvero impossibile.



2. Accesso al servizio

Una volta effettuata la registrazione, non resta che cliccare sul pulsante "Accedi al servizio" ed inserire le proprie credenziali, ricevute durante la registrazione.



3. Presentazione della domanda

Una volta dentro l’applicazione, è possibile cliccare su "Presenta una nuova domanda di iscrizione" e inserire il codice identificativo.



4. Compilazione domanda

A questo punto bisogna compilare il modello della domanda, composto da due sezioni. Nella prima bisogna inserire i dati anagrafici, mentre nella seconda informazioni di interesse specifico della scuola prescelta. I primi sono obbligatori, i secondi invece sono facoltativi.



5. Invio domanda

Non resta che cliccare su "Invia domanda" per completare la procedura. Da questo momento in poi, sarà possibile monitorare la propria domanda attraverso l’apposita voce "Visualizza Situazione Domande". Se invece ci si accorge di un errore nella compilazione, l’unico metodo per rimediare è quello di contattare la scuola che si è scelti, la domanda infatti non è modificabile.

Gli aggiornamenti sullo stato della domanda relativa alle iscrizioni online vengono comunicati anche via mail. La domanda può risultare quindi:

– Inoltrata: è stata ricevuta dalla scuola che provvederà a valutarla una volta che le iscrizioni saranno chiuse.

– Accettata: la domanda di iscrizione online è stata accolta dalla scuola.

– Smistata: in caso d’indisponibilità di posti o in assenza dei requisiti indicati nei criteri di accoglimento delle domande, la richiesta di iscrizione è stata inoltrata all’istituto scelto come soluzione alternativa.

– Restituita alla famiglia: la scuola restituisce la domanda relativa alle iscrizioni online alla famiglia che vuole modificarla.