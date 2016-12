Scuola, terza prova scritta per quasi 500mila studenti

A predisporre i test non è il Miur ma le singole commissioni d'esame.



Sei le tipologie di scelta da parte della commissione: trattazione sintetica (5 quesiti, anche a carattere pluridisciplinare); quesiti a risposta singola (10-15 quesiti su argomenti riguardanti una o più materie); quesiti a risposta multipla (da 30 a 40: si deve scegliere l'opzione corretta tra le diverse riposte presentate); problemi a soluzione rapida (non più di 2); analisi di casi pratici e professionali (prova pensata per gli istituti professionali e tecnici); sviluppo di un progetto (sempre per gli istituti tecnici e professionali). Dopo quest'ultima prova per i ragazzi sarà la volta dei colloqui orali.