Scuola saccheggiata dai ladri, ma pagano gli studenti

14:11 - Non si fermano gli atti illeciti nel napoletano durante le occupazioni. Lo segnala il sito Skuola.net. Dopo le devastazioni al liceo Galiani avvenute nei giorni scorsi, nel liceo Mazzini di Napoli nel corso della notte di martedì sono stati rubati dei computer mentre gli studenti erano in occupazione. I ladri, entrati di nascosto quando i ragazzi dormivano in palestra, hanno saccheggiato il materiale di proprietà della scuola,a seguito della denuncia però ad essere accusati sono gli studenti, perseguiti per favoreggiamento.

OCCUPAZIONE CON FURTO – Il liceo “Mazzini” in via Solimena a Napoli venerdì scorso era stato occupato dagli studenti della scuola. Le intenzioni dei ragazzi erano quella di liberare l’edificio proprio in questi giorni, ma qualcosa nella notte di martedì è andato male.

I liceali si trovavano nella palestra della scuola quando dei ladri si sono intrufolati all’interno delle mura scolastiche, probabilmente percorrendo le scale antincendio distanti dai luoghi occupati dagli studenti. In poco tempo hanno rubato ben 14 computer causando, alla scuola dei danni economici ma agli studenti problemi con la giustizia.

I LADRI RUBANO GLI STUDENTI PAGANO – Per i ragazzi in occupazione c’è stato un brutto risveglio nella mattina di ieri, si sono ritrovati con armadietti forzati, pc mancanti, aule manomesse, lavagne elettroniche scomparse e distributori automatici distrutti.