Scuola, lunedì 12 settembre si torna sui banchi ma tante cattedre sono ancora senza docente

Scatta lunedì 12 settembre l'anno scolastico in otto diverse regioni. Tornano sui banchi gli studenti di Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Molise, piemonte, Umbria, Valle d'Aosta e Veneto. I problemi però non mancano, a partire da quelli generati dal Concorsone per gli insegnanti precari. Come denuncia il mensile di settore "Tuttoscuola", le operazioni di correzione e completamento della prova per i docenti sono in grave ritardo: solo il 35 per cento delle graduatorie è completato così molte cattedre rischiano di restare scoperte.