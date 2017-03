Scuola, Italia al terzo posto in Europa per lo studio delle lingue

Un risultato a sorpresa nello studio delle lingue straniere. Così come riporta "Il Sole 24 Ore", ben il 96% degli studenti italiani che frequentano la scuola secondaria di primo grado in Italia studia almeno due lingue straniere. Dato che mette la penisola italiana al terzo posto, per quanto riguarda le scuole medie. Al primo c’è il Lussemburgo, dove la scolarizzazione avviene per tutti obbligatoriamente sia in francese che in tedesco e quindi registra il 100% di allievi che studiano due lingue straniere. Al secondo posto la Finlandia (98,4%), dove dopo l'inglese lo svedese è obbligatorio come seconda lingua nazionale. La terza posizione, dicevamo, è dell'Italia, con il 95,8%: le due lingue più studiate risultano l'inglese e il francese. Lo scrive Skuola.net .

I numeri Eurostat

A seguire, l’Estonia (95,8%, con inglese e russo) e Romania (95,2%, con inglese e francese). Sono dati Eurostat, che nei giorni scorsi ha diffuso un rapporto sullo studio delle lingue straniere da parte degli studenti delle medie inferiori. Tra questi più di 17 milioni, pari al 98,6%, studia una seconda lingua. Mentre il 58,8%, circa dieci milioni, ne studia almeno due. Per inglesi, francesi, tedeschi e spagnoli, le cui lingue sono le quattro più studiate, sembra diventare meno importante impararne altre. Tolta la considerazione che studiarla a scuola non significhi necessariamente essere in grado di parlare una lingua, resta però il fatto che da questo punto di vista l’Italia sia tra le prime.



Lo studio delle lingue in Europa

Attualmente sono 24 le lingue ufficiali riconosciute nell’ambito dell‘Unione Europea. Inoltre vi sono lingue regionali, lingue minoritarie e lingue parlate da popolazioni migranti. L’inglese è lingua obbligatoria in 14 paesi o regioni. Il tedesco è particolarmente diffuso in diversi paesi dell’Europa centrale e orientale, mentre il francese è insegnato soprattutto nei paesi dell’Europa del sud. Lo spagnolo occupa il terzo o il quarto posto in parecchi paesi, soprattutto al livello secondario superiore. Lo stesso dicasi per l’italiano, ma in un numero più esiguo di nazioni. Il russo è la seconda lingua più insegnata in Lettonia e Lituania, dove vivono grosse comunità di russofoni, e anche in Bulgaria nell’istruzione secondaria inferiore.