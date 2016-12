13:24 - Le iscrizioni online alle scuole statali per l'anno scolastico 2015/2016 potranno essere effettuate dal 15 gennaio al 15 febbraio 2015. Le registrazioni sul sito dedicato partiranno invece dal 12 gennaio. La scadenza stabilita dal ministero dell'Istruzione vale per le iscrizioni alle classi prime di elementari, medie e superiori; per le scuole dell'infanzia rimane in vigore l'iscrizione in modalità cartacea.