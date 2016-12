Scuola, il budget finisce (quasi) tutto in stipendi

La scuola italiana ha il fiato corto e cresce poco: è quanto emerge da un'analisi di Skuola.net sui dati diffusi da Eurydice in merito ai budget destinati dai governi europei per la scuola nel 2014. Non solo: in cima ai pensieri (e alle spese) di chi governa il nostro Paese ci sono soprattutto gli interessi (economici) degli addetti ai lavori. I sempre scontenti lavoratori della scuola. Quanto rimane agli studenti? Neanche l'1% per il diritto allo studio, e ben poco in termini di spesa in strutture e servizi. Nessuna novità a proposito arrivera con la riforma la Buona Scuola. Ma cosa accade all'estero?

CRESCITA? POCA – Per prima cosa, il rapporto Eurydice - National Sheets on Education Budgets in Europe 2014 mette in luce come, nell'ultimo anno, l'Italia abbia incrementato il budget per la scuola di meno dell'1%, come la Spagna e l'Inghilterra. Quest'ultima tuttavia spende di media molto di più nel settore. La percentuale invece è inferiore a quella della Francia, dove sale del 2% all'incirca, e di molto anche rispetto a quella della Turchia, dove le spese sono cresciute di circa il 7% dal 2013.

DOVE VANNO A FINIRE I SOLDI? – In totale, ficcando il naso nelle spese dello Stato italiano per la scuola, vediamo che nel 2014 se ne sono andati ben 49miliardi di euro, che corrispondono al 3% dei 1.542 miliardi a cui ammonta il PIL italiano. Ben l'82% del budget 2014 è stato impiegato per il pagamento del personale (dirigenti, professori, Ata, impiegati, personale ministeriale, ecc.). Circa il 17% è stato invece destinato alle spese correnti. Solo l'1%, briciole, è stato diviso tra sussidi agli studenti o alle loro famiglie e spese per capitale (tecnologie e infrastrutture, ad esempio).

Con la Buona Scuola il Governo metterà sul piatto una cifra, stimata attorno ai 3 miliardi di euro annui a partire dal 2016, che sicuramente non sono pochi ma che purtroppo ancora non riescono ad invertire una tendenza che risale ai primi anni 2000, quando l'investimento nel settore istruzione rappresentava il 6% del PIL. E gran parte di questa spesa sarà di nuovo dirottata sugli stipendi del personale, con il famoso nodo dei 100.000 precari da assumere. Ma negli altri Paesi europei, capita che qualcuno si interessi degli studenti?

NEL FRATTEMPO, IN EUROPA… - Andiamo quindi a curiosare tra i conti dei Paesi europei che, per popolazione, sono paragonabili all'Italia e che raccolgono quindi dai 50 milioni ai 70 milioni di abitanti o giù di lì. Tra i dati a disposizione manca quello della Germania, assente tra i Paesi esaminati da Eurydice. Tuttavia Francia, Spagna, Inghilterra e Turchia possono offrirci qualche spunto interessante. Iniziamo con i nostri cugini d'oltralpe. Qui nel 2014 la spesa per la scuola ha toccato quasi quota 81miliardi (!), cifra da capogiro, in parte ma non del tutto spiegata dal fatto che la Francia ci supera per qualche milione di abitanti. Anche stavolta i soldi risultano impiegati soprattutto per il personale (per il 75%), ma non ai livelli italiani. Qui si spende più che in Italia per le spese “di funzionamento” (21%) e si dedica circa l'1% alle spese per capitale. I sussidi per famiglie di studenti e studenti in Francia toccano quota 3%, dandoci un bello smacco sul diritto allo studio. Sono quasi tre miliardi solo nel 2014.

Continuiamo la nostra analisi recandoci nel Paese del sole, la Spagna. La quota di abitanti è inferiore alla nostra di circa 15 milioni unità. Tuttavia nel 2014 i nostri vicini di casa hanno speso all'incirca pari cifra: siamo sui 46 miliardi di euro contro i nostri 49. Vogliamo poi parlare dell'Inghilterra? Impossibile non arrossire di fronte ai più di 93miliardi di budget per l'istruzione nel solo 2014. Da sommare poi ai circa 5 miliardi della sola Irlanda del Nord e degli altri 3 miliardi circa del Galles. Manca solo la Scozia per completare l'immagine del sistema-scuola del regno di Elisabetta II Tudor. Purtroppo, i dati per l'estremo nord del Regno Unito sono mancanti. Nonostante la piccola lacuna, arriviamo a superare di netto i 100 miliardi di euro.

La Turchia di sicuro merita un discorso a parte. E' diversa per cultura e non ancora parte del variopinto mondo Ue. Tuttavia secondo le analisi Eurydice 2014 (come accennato) ha incrementato di circa il 7% i fondi per la scuola rispetto al 2013, segno dell'impegno del governo su questo fronte. Di sicuro non si arriva alle quote dei Paesi europei di pari grandezza, ma i suoi quasi 25miliardi di euro (che equivalgono a più di 70 miliardi di lire turche) per la scuola nel 2014 sono stati adoperati in maniera interessante. In Turchia, circa il 72% è stato destinato agli impiegati nella scuola. Ma il restante 28% si divide equamente tra strutture, funzionamento e sussidi. Questi ultimi sono addirittura a quota 9%, contro lo scarso 1% italiano.