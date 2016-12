Scuola, Giannini agli studenti: sarà un anno di sfide e responsabilità ma avete più strumenti per affrontarle

Uno sprone a fare meglio da parte del ministro , ma anche una rassicurazione sulle difficoltà che potranno sopraggiungere: "Le affronteremo con molti strumenti in più rispetto al passato, per fare della scuola il vero motore del cambiamento. Uno spazio da abitare non solo durante l’orario delle lezioni. Una scuola al centro di ogni comunità, aperta alle realtà che la circondano, alle famiglie, al territorio. Una nuova scuola - conlcude il post - insieme. Benvenuti, bentornati, buon inizio".



I numeri. Sono quasi 8 milioni delle istituzioni statali e oltre 939.000 di quelle paritarie gli studenti che approdano ai banchi di scuola. Quelli delle statali sono quest'anno 7.816.408, 370.597 le classi distribuite nelle 8.281 istituzioni scolastiche presenti sul territorio per un totale di 41.163 sedi. In particolare, sono 978.081 gli alunni delle scuole dell`infanzia, 2.572.969 quelli della primaria, 1.638.684 i ragazzi della secondaria di primo grado e 2.626.674 quelli della secondaria di secondo grado. Gli alunni diversamente abili sono 224.509. Fra le regioni con più alunni iscritti, la Lombardia che ne conta 1.190.393, seguono Campania (909.010), Sicilia (754.438) e Lazio (737.940). In merito alla distribuzione nelle scuole secondarie di secondo grado studenti, oltre 1,2 milioni di ragazzi frequenteranno un indirizzo liceale, 831.739 un indirizzo tecnico, 546.716 un indirizzo professionale.