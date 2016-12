Scuola, conto alla rovescia per le vacanze invernali

Le vacanze di Natale per l'anno scolastico 2015/2015 includono le festività di Natale e Santo Stefano, Capodanno e Epifania. In tutte le regioni si ritorna a scuola il 7 Gennaio 2016, ma l'inizio delle vacanze natalizie varia a seconda della località. Per questo gli studenti sono a caccia di informazione per sapere quando è previsto l'inizio delle vacanze di Natale secondo il calendario scolastico 2015/2016 pubblicato dal Miur. Skuola.net fornisce la risposta.

VACANZE DI NATALE: CHI INIZIA PRIMA? - I più fortunati, che andranno in vacanza dal 22 dicembre, sono i ragazzi della Sicilia. Cominciano invece dal 23 le vacanze di Natale in Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Trentino e Sardegna. Per tutti gli altri, purtroppo, non si va più a scuola dal 24.



VACANZE DI NATALE REGIONE PER REGIONE – Ecco nel dettaglio quando le scuole chiuderanno per la pausa natalizia regione per regione.

Valle D'Aosta: dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Liguria: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Piemonte: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Provincia Trento: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Provincia Bolzano: dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Lombardia: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Emilia Romagna: dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Toscana: dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016 Umbria: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Lazio: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Abruzzo: dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Veneto: dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Friuli Venezia Giulia: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Marche: dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Campania: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Molise: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Basilicata: dal 24 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Calabria: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Puglia: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Sicilia: dal 22 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016

Sardegna: dal 23 dicembre 2015 al 6 gennaio 2016