Scuola, bagni da incubo: niente sapone, addio carta igienica

Quanto sarebbe bello recarsi ogni giorno in ambienti puliti, profumati e accoglienti? Peccato che, per parecchi studenti, uno scenario del genere è quasi fantascienza. E per altri ancora, invece, quella della pulizia è ormai diventata una sfida quotidiana, scandita da giornate di vero e proprio volontariato civile, promosse da genitori e insegnanti per ridare lustro agli ambienti scolastici. Perché i dati raccolti nel XV Rapporto sulla sicurezza delle scuole di Cittadinanzattiva - condotto su 75 edifici scolastici di 10 regioni - l'igiene nei bagni scarseggia. Polvere (rilevata nel 29% dei bagni), sporcizia (16%) e cattivi odori (21%) sono considerati, oramai, elementi che fanno parte dell'arredamento scolastico. A riportare i dati principali della ricerca è il sito Skuola.net .

Sporco sì, carta igienica no

Guardando più da vicino i dati presi in esame, scopriamo che 1 bagno su 2 è sprovvisto di carta igienica. Stiamo parlando di quasi la metà delle scuole comprese nel campione (47%). La sporcizia la fa da padrona nel 16% dei casi e riguarda principalmente polvere, mozziconi di sigarette e puzza di fumo. Anche se la vera impresa sembrerebbe essere quella di rifornire i bagni con sapone per le mani e salviette per asciugarsi; un 'lusso' consentito a pochissimi privilegiati: se il primo manca nel 64% dei casi, gli asciugamani sono assenti nel 77% delle scuole analizzate. Insomma, sono davvero pochi gli studenti italiani che nella loro vita hanno provato la gioia di trovare un sapone (liquido o solido che fosse) nel bagno scolastico.



Le strutture? Non se la passano tanto bene

In alcuni casi troviamo una pavimentazione irregolare e vecchia (22%), seguita a ruota da finestre e porte rotte (rispettivamente nel 7% e nel 10% dei casi). Ma il dato che sconforta di più in assoluto è che 1 scuola su 5 risulta, ancora, priva di bagni per disabili (19%). Una condizione, quella dei bagni scolastici, che dunque si aggrava ulteriormente per gli studenti con esigenze particolari, a causa soprattutto delle barriere architettoniche che impediscono l'accesso ai servizi igienici.