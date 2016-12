Scuola aperta a nuove frontiere: spuntano le lezioni in streaming

17:27 - Lezioni videoregistrate e messe a disposizione degli studenti: il prof in streaming rientra tre le proposte che gli utenti stanno inserendo nelle consultazioni online sulla riforma La Buona Scuola. Secondo quanto riportato da Skuola.net, l'iniziativa è quella di creare un archivio scolastico digitale in cui conservare le lezioni, da mettere a disposizione di chi ne avesse bisogno per il ripasso: in questo modo si eviterebbero errori e fraintendimenti. C’è anche chi propone di registrare le interrogazioni e inviare il file alle famiglie.

Consultazioni tecnologiche Sulla piattaforma digitale dedicata alle consultazioni online si può discutere postando nelle “stanze” proprio come se si trattasse di un forum. Il piano proposto da Renzi e Giannini tira in ballo più volte l’utilità della tecnologia e, nella stanza intitolata Digital Makers, si parla proprio di come poterla impiegare per rendere la scuola migliore. Tra le proposte, si è fatta largo proprio quella delle lezioni videoregistrate da mettere sul web.

I vantaggi Registrare le lezioni in streaming permetterebbe agli studenti che, per forza maggiore, sono costretti ad assentarsi per lunghi o brevi periodi da scuola, di non perdere il filo degli argomenti trattati dai prof. Tuttavia la lezione in streaming può essere utile anche per chi, durante lo studio pomeridiano, volesse ripassare o comprendere meglio i punti più difficili.





Interrogazioni videoregistrate "Con le nuove tecnologie sarebbe semplice creare un nuovo rapporto di lealtà, chiarezza, trasparenza, con le famiglie - propone un utente -. Basterebbe mettere una telecamera in classe e videoregistrare le interrogazioni per darle alle famiglie. Si eviterebbero molti ricorsi al Tar".