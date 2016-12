Scuola, 10 vip che andavano male

#1. Paris Hilton

La biondissima ereditiera ha avuto molti problemi per raggiungere il diploma. Ma non è tutto. Non è mai stata neanche brillante in condotta, dato che è stata anche espulsa dalla scuola.



#2. Brad Pitt e Angelina Jolie

Se Brad Pitt non ha mai concluso gli studi di giornalismo, Angelina Jolie non era da meno. Non è mai andata al college.



#3. Cameron Diaz

Problemi al liceo anche per la meravigliosa Cameron Diaz. Iniziò molto presto la carriera di modella, dove ottenne risultati decisamente migliori per poi arrivare a recitare.



#4. Ryan Gosling

Attore molto amato dal pubblico femminile, Ryan Gosling non è mai stato un secchione. Ebbe anche problemi con i coetanei e per questo studiò a casa.



#5. Justin Bieber

Il cantautore, musicista e attore canadese ha confessato di non aver mai apprezzato scrivere e leggere. In compenso c'è un aspetto che non gli dispiace affatto: osservare il mondo. Proprio come un vero artista.



#6. Fedez

Ai microfoni di Urban post anche Fedez ammette di non esser mai stato un ottimo studente. "In quarta superiore ho mollato la scuola; facevo il liceo artistico, non andavo male a parte la disciplina. Ma avevo puntato sulla musica".



#7. Riccardo Scamarcio

"Ero un disastro a scuola". Non usa mezzi termini l'affascinante attore Riccardo Scamarcio. In un'intervista a starlit.tv ha confessato di non esser mai stato capace a seguire le regole imposte dagli insegnanti.



#8. Britney Spears

La cantante pop, conosciuta per essere anche ballerina e attrice ha lasciato il liceo per la carriera. Ma dopo che ha notato di non saper aiutare il figlio Preston a fare i compiti di matematica ha detto di essere indecisa se risedersi o meno fra i banchi di scuola.



#9. Johnny Depp

Dall'animo selvaggio già dalla tenera età Johnny Depp non è mai stato regolare negli studi. Ha preferito infatti buttarsi sul lavoro intraprendendo qualsiasi attività gli capitasse.



#10. Kristen Stewart

L'attrice statunitense conosciuta al pubblico per l'interpretazione della protagonista Bella Swan nella saga di Twilight, non era un'ottima alunna. Odiava la scuola e aveva seri problemi con i compagni di classe. Ha lasciato i libri per fare l'attrice e ha continuato a studiare in casa.