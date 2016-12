11 dicembre 2014 16:27 Sciopero della scuola, venerdì studenti e docenti insieme in corteo Ragazzi e prof insieme aCgil e Uil contro la Legge di stabilità, Jobs act, tagli alla scuola e all’università. Ecco la mappa delle mobilitazioni

Lo sciopero è generale e la scuola è in prima fila. Venerdì, per il blocco indetto da Cgil e Uil, scenderanno in piazza anche gli studenti a sostegno di una protesta di tutti i lavoratori, come riporta Skuola.net.

LA PROTESTA - "La scuola – spiega la Flc Cgil - sciopera il 12 dicembre 2014, insieme a tutto il mondo del lavoro, perché questo è uno sciopero che unisce. Una riforma della scuola ambiziosa come quella descritta nel piano del Governo non si fa a costo zero. I tre miliardi promessi sono una goccia nel mare, quando si auspica una scuola piena di computer e laboratori, dove la multimedialità innova la didattica, inserimento di nuove discipline, potenziamento delle lingue straniere. Tutto questo comporta investimenti. Lo sa il Governo che molte scuole sopravvivono solo per la generosità delle famiglie? Che loro finanziano la scuola dell'obbligo, quella che lo Stato dovrebbe garantire gratuitamente?

STUDENTI IN CORTEO – “Scenderemo in piazza – spiega Gianluca Scuccimarra, coordinatore nazionale Unione degli Universitari - come studentesse e studenti durante lo sciopero generale accanto alle lavoratrici e ai lavoratori. Crediamo che per uscire dalla crisi sia necessario investire su noi giovani ripartendo dall'istruzione, ricostruendo un sistema di diritto allo studio in grado veramente di consentire a prescindere dalle condizioni economiche di partenza l'accesso ai più alti gradi dell'istruzione. Il Governo non può più ignorare la situazione disastrosa in cui versa il diritto allo studio italiano se vuole veramente rilanciare il Paese. Saremo in piazza con le nostre proposte, vogliamo essere ascoltati, vogliamo costruire un futuro fatto di diritti, lavoro e istruzione, se non per tutti per chi?".