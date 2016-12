1 ottobre 2014 Quanto guadagna uno startupper? Ecco i più ricchi del mondo Dal fondatore di Facebook all’inventore di Whatsapp, passando per il genio che ha inventato Youtube: sono loro gli startupper più ricchi del mondo. Quanto guadagnano? Tanto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:23 - Giovani e con una necessità così forte da riuscire a trovare, da soli, il modo di soddisfarla. Questi praticamente gli unici punti in comune dei più famosi startupper al mondo. Ed è così che le idee migliori si realizzano. Mark Zuckenberg ormai lo conosciamo tutti, no? Ed è solo il primo di una lunga lista di ragazzi brillanti ed intraprendenti, che hanno creduto così tanto nel loro sogno da riuscire a trasformarlo in un'impresa miliardaria. Già, perché qui è proprio di miliardi che si parla. E se ce l'hanno fatta loro, perché tu non potresti? Questo è il messaggio che lo University Tour "Startupper si diventa" del sito per studenti Skuola.net sta portando nelle varie università italiane insieme a Ford. Scopri come fare, anche tu, ad avere un conto in banca sostanzioso come quello di questi signori.

MARK ZUCKEBERG, INVENTORE DI FACEBOOK: 13,3 MILIARDI DI DOLLARI L'ANNO - Esatto, avete letto bene, questo è quanto il signor Facebook si vede recapitare direttamente sul conto corrente ogni anno, al netto di tasse e di tutto quello che vi pare. Più 1 dollaro, in realtà, che sarebbe il suo stipendio annuo per la qualifica di amministratore delegato della sua azienda. Nel 2007, quando la sua idea divenne un successo, aveva 23 anni.



JAN KOUM, INVENTORE DI WHATSAPP: 6,8 MILIARDI DI DOLLARI - Colui che ha salvato il credito del nostro smartphone e ci ha permesso, finalmente, di oltrepassare la soglia comunicativa dei 160 caratteri. Esatto, proprio lui, l'inventore di Whatsapp. La domanda è: come facevamo, prima, a comunicare? Eppure era il 2009, quando a soli 33 anni, la mente geniale di Jan ci fece questo indispensabile regalo. Sai quanto ci ha guadagnato, lui, quando Zuckenberg si è messo in mezzo? 6,8 miliardi di dollari.



CHAD HURLEY, INVENTORE DI YOUTUBE: 300 MILIONI DI DOLLARI - 28 anni e un cervello stratosferisco, nascosto dietro un ciuffo biondo. Questo era Chad, nel 2005, quando pensò bene di inventarsi niente meno che... Youtube. Esatto, è lui che devi ringraziare se adesso per farti il nodo alla cravatta hai il video tutorial che ti aiuta in 3 minuti o se, per Halloween, non hai proprio idea di come truccarti e “meno male che c'è Clio Make Up”. Quanto guadagna? 300 milioni di dollari. Viene da chiedersi, perché non ci ho pensato prima io?



BLAKE ROSS, INVENTORE DI MOZILLA - 120 MILIONI DI DOLLARI - L'eterna lotta tra Internet Explorer e Google Chrome? La vince Mozilla Firefox. O perlomeno le tasche di Blake Ross, uno dei fondatori. Il web browser open source tra i più usati al mondo, è nato nel 2004 proprio dalla testolina di questo genio americano, che all'epoca aveva 19 anni e che oggi guadagna 120 milioni di dollari.



ANGELO SOTIRA, INVENTORE DI DEVIANTART: 75 MILIONI DI DOLLARI - Se ami scrivere poesie, la Reflex è la tua migliore amica o sei un mago dell'arte digitale, allora non puoi non essere iscritto su DeviantArt, la più grande community online di artisti o aspiranti tali. A chi è venuta la brillante idea di questa Startup? Si chiama Angelo Sotira, che oggi vanta un guadagno di 75 milioni di dollari e nel 2000, anno di nascita della community, aveva 19 anni.



JOHN VECHEY, INVENTORE DI POPCAP GAMES: 60 MILIONI DI DOLLARI - Te lo sei scaricato Bejeweled sul tuo smartphone? Ci giochi a Plants Vs Zombie? Zuma è sempre stato uno dei tuoi giochi online preferiti? Bene, allora devi ringraziare questo ragazzotto, che nel 2000 ha deciso di fondare la PopCap Games, azienda produttrice, appunto, di tutti questi giochini online che fanno impazzire tutto il mondo. Oggi John incassa 60 milioni di dollari e aveva solo 22 anni quando ha iniziato a guadagnare grazie alle sue idee.