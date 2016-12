Quando la laurea non serve: 7 famosi che non l’hanno mai presa

16:51 - Chi ha detto che la laurea nella vita è tutto? Ci sono molti personaggi famosi, noti alle cronache per grandi successi, che non hanno raggiunto l’ambito obiettivo che in molti si prefiggono: la laurea.

Certo laurearsi è importante, ma non è l’esclusivo strumento per il successo. Vi dice qualcosa Apple o Facebook? Conoscerete sicuramente il signor Steve Jobs, con la t-shirt nera e i jeans, colui che ha inventato il mac e l’iPhone. Ma ci sono molti altri personaggi acclamati di casa nostra che sono diventati qualcuno senza finire gli studi. Magari avrete sentito parlare di un certo Dario Fo, il Nobel per la Letteratura, il giornalista Mentana o l’esperto di Divina Commedia Roberto Benigni. Sono esempi di persone famose che non hanno ottenuto la laurea ma raggiunto lo stesso importanti traguardi. Ecco la lista di Skuola.net



Piero Angela - Il giornalista scientifico più famoso della Tv ha svelato da poco di non aver mai ottenuto la laurea.Niente titolo di studio universitario, ma grandi riconoscimenti professionali e share televisivi, per un signore che ha formato con i suoi programmi didattici migliaia di telespettatori di ogni età.

Enrico Mentana - E’ noto alle cronache per essere il giornalista con la lingua più veloce, rapido e scattante come un treno,si narra che in meno di 60 secondi riesce a leggere le scalette dei sommari del suo telegiornale. Enrico Mentana non ha la laurea, ma a quanto pare è riuscito lo stesso a diventare il direttore di uno dei giornali Tv più seguiti in Italia.



Eugenio Montale - Premio Nobel per la letteratura. Svariate centinaia di poesie scritte e insegnate nelle scuole. Il poeta degli “Ossi di Seppia” e del “Male di vivere”, grazie alle sue metafore e al suo umorismo sottile, nell’arco di 50 anni di letteratura è riuscito a segnare una traccia profonda forse più vivida dell’inchiostro per firmare un voto sopra un foglio istituzionale.



Roberto Benigni - Il cantore moderno della “Divina Commedia”, protagonista di alcuni tra i film più belli del cinema italiano epremio Oscar per uno dei lungometraggi più commoventi del cinema mondiale.Sicuramente un riconoscimento che vale molto più di un 110 all’università.



Dario Fo - “Mistero Buffo” è il titolo della sua opera teatrale più famosa, ma anche un attributo che calza bene alla faccia comica, misteriosa e umoristica che ha portato questo saltimbanco moderno a celebrare l’Italia nel mondo grazie al premio Nobel per la Letteratura. All’università non avrà preso la laurea, certo, ma ha guadagnato un riconoscimento forse più gratificante.



Steve Jobs - Una delle personalità più complicate quanto affascinanti degli ultimi trent’anni. Il visionario che ha rivoluzionato la tecnologia e il modo di usarla, l’uomo che ha creato uno stile cambiando radicalmente il concetto di tecnologia: all’università non ha mai preso la laurea.Dopo aver frequentato diversi corsi ha mollato tutto per un viaggio in India e nel giro di pochi anni ha fondato una delle aziende più famose e ricche del globo.



Mark Zuckerberg - Era partito come un gioco,poi Facebook è diventato la piattaforma più usata sul pianeta. Milioni di persone collegate unite sulla rete social più grande mai creata. Mark Zuckerberg ha avuto un’idea geniale che gli è valsa più soddisfazione della proclamazione ufficiale del suo college ad Harvard.