Promozione in dubbio? Cinque consigli per non essere bocciati

17:05 - La fine dell’anno è ormai alle porte, ma non è ancora arrivato di andare nel panico. C’è ancora tempo, infatti, per evitare di ripetere l’anno. Per questo motivo, posso essere molto utili questi cinque consigli per non essere bocciati di Skuola.net.

1# CHIEDERE AIUTO AI PIU’ BRAVI – I compagni di classe più bravi possono essere d’aiuto per non rischiare la bocciatura. Farsi passare i loro appunti, farsi spiegare gli argomenti che non sono chiari oppure studiare insieme a loro, possono essere tutti utili atteggiamenti per “sbloccarsi” e riuscire così a recuperare le insufficienze.

#2 RAPPORTO CON I PROF – Avere un buon rapporto con i prof è fondamentale. Quindi, se si ha la sensazione di non essere troppo simpatici a qualche insegnante, è utile rimediare. In che modo? Cercando di farsi trovare sempre pronti alle interrogazioni, andando volontari, facendo domande a lezione. Insomma, comportandosi da “studenti modello”.

#3 SUFFICIENZA IN TUTTE LE MATERIE – Cercare di avere la media del 6 in tutte le materie è fondamentale. Nel caso in cui, però, si dovesse arrivare alla fine dell’anno con una o due insufficienze, non si dovrebbe essere bocciati. In tale occasione, infatti, il consiglio di classe decide quasi sempre di assegnare dei debiti formativi. Tuttavia, è utile fare un piccolo sforzo perché, anche se non si dovesse essere bocciati, si dovranno comunque recuperare i debiti formativi prima dell’inizio dell’anno scolastico.

#4. CONDOTTA – Per non essere bocciati, bisogna avere almeno 6 in condotta. Al di sotto della sufficienza si viene automaticamente bocciati, anche se si hanno dei voti altissimi in tutte le materie. Ad ogni modo, va detto che si dà un 5 in condotta solo se uno studente ha commesso atti estremamente gravi.

# 5. ASSENZE – Può sembrare un punto banale ma in realtà non lo è affatto. Seconda la normativa vigente, se si è assenti per più di un quarto delle ore di lezione che vengono svolte durante l’anno, si viene automaticamente bocciati. Per capire se si è a rischio bocciatura a causa delle assenze, basta consultare il POF della propria scuola e vedere quante sono le ore di lezione totali che vengono svolte in un anno. In media, un quarto delle ore totali, corrisponde circa a 50 giorni di assenza.