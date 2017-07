Prof prendono d'assalto il sito del Miur e lo mandano in tilt

Aggiornamento del modulo B

Tutto per l’ormai famoso modulo B, quello con cui i docenti precari di ogni ordine e grado - dalla scuola dell’infanzia alle superiori - devono aggiornare le proprie scelte sulle destinazioni più gradite per ricoprire una cattedra vacante nel triennio 2017/2019. Dieci opzioni differenti per la scuola primaria e dell’infanzia, venti per medie e superiori. Con la concreta possibilità che, in almeno una di queste sedi, si liberi un posto, anche solo per qualche settimana. Una boccata d’ossigeno per chi, tra i docenti abilitati all’insegnamento, ha fatto del tempo determinato una filosofia di vita. Ma una grande opportunità anche per i giovani laureati, che iniziano a familiarizzare col meccanismo delle supplenze. Così, complice la crisi, rispetto alla tornata precedente il numero degli aspiranti supplenti si sarebbe ingrossato di quasi 200mila unità.



L’aumento dei pretendenti e le scadenze strette hanno mandato in tilt il sistema

Le domande devono essere inviate entro il 25 luglio. Ogni tre anni, infatti, i docenti sono chiamati ad aggiornare la propria posizione (o, nel caso dei nuovi arrivati, a sottoporla alle dovute verifiche). Un lungo iter che è iniziato più di un mese fa: dal 13 al 24 giugno, infatti, i prof hanno indicato i nuovi punteggi per l’inserimento in graduatoria. Ma è di questi giorni la fase più delicata, quella delle scelte. Proprio entro il 25 luglio le scuole dovrebbero poter acquisire le liste definitive per selezionare i docenti panchinari. Solo che la tecnologia si è messa tra i precari e le loro ambizioni, innescando una spirale di panico. Qualcuno ha addirittura paventato un possibile slittamento delle scadenze. Ma questo non è visto di buon occhio; c’è il rischio, con una proroga, che l’assegnazione delle supplenze avvenga non prima di ottobre/novembre.



Dopo l’intervento del Miur le cose stanno tornando alla normalità

“Un tale afflusso – spiegano dal Ministero - ha provocato effettivamente rallentamenti per l’accesso al sistema. I tempi, poi, sono più ristretti rispetto al passato e anche questo ha portato ad una maggiore concentrazione di utenti. Da stamattina viaggiamo sulle seimila domande l’ora”. Così da Viale Trastevere è stato richiesto al fornitore del servizio una modifica al sistema di inserimento, per rendere più fluide le procedure.