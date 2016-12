Primo giorno di scuola: quello che forse non sapevate

Il primo giorno di scuola è ormai vicino, il più triste dei countdown è già partito. Già gli studenti di Bolzano sono tornati in classe, e presto toccherà a tutti gli altri. Ma se per molti il suono della campanella, che annuncia l’inizio del nuovo anno scolastico, vuol dire una caccia al posto migliore in aula, per altri può avere significati ben diversi. Lo sanno bene gli studenti russi che prima di entrare in classe devono passare dal fioraio, o quelli tedeschi che oltre a quaderni e matite possono contare su una buona dose di dolciumi per superare il primo giorno di scuola. Ecco un racconto del primo giorno di scuola in giro per il mondo secondo il sito estero Parentmap.com riportato da Skuola.net.

GERMANIA - Il primo giorno di scuola in Germania è…dolce! I bambini ricevono lo ‘schuletuete’, tradotto uno zainetto scolastico. Ma non fatevi ingannare! Si tratta di pacchetti a forma di cono al cui interno non c’è solo il classico materiale scolastico, ma anche dolciumi e caramelle: lo scopo è quello di addolcire l’anno scolastico. Lo schuletuete si acquista da agosto a settembre in molti negozi ma ci alcuni genitori preferiscono confezionarlo a casa.



INDIA - Nella popolosa India il ‘praveshanotshavan’, così viene chiamato il primo giorno di scuola, i bambini ricevono un regalo speciale e molto utile: un ombrello. Perché? Semplice perché il ritorno a scuola dopo le vacanze coincide proprio con la stagione dei monsoni, quindi cosa c’è di più necessario di un ombrello?



GIAPPONE - Nel Paese del Sol Levante tradizione vuole che ai bambini che si apprestano a frequentare la prima elementare venga regalato uno zaino un po’ particolare. È di pelle, per questo più robusto rispetto al classico zainetto e, caratteristica principale, viene tramandato dai membri della famiglia. In passato, lo zaino delle ragazze era rosso, mentre per i ragazzi era di colore nero. Col tempo questa divisione è andata sfumando, tant’è che oggi c’è maggiore varietà di stili e colori.



RUSSIA - Abbigliamento formale e un mazzo di fiori per la maestra. Ecco il necessario per il primo giorno di scuola in Russia. Non a caso è chiamato Giorno delle Conoscenze e delle Competenze, festeggiato con tanto di cerimonia. I bambini al termine delle lezioni, ricevono poi un palloncino da portare a casa come ricordo.



KAZAKISTAN - Se in Russia devono munirsi di un bouquet, in Kazakistan basta un solo fiore da regalare alla maestra il primo giorno di scuola. Per i bambini, da parte dei loro genitori, una matita, una candela e dei dolci!