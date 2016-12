Prima prova: due studenti su tre poco sorpresi, due su dieci hanno copiato (+100%)

POCHE SORPRESE - Scontate per alcuni, interessanti per altri, quel che è certo che non hanno sorpreso gli studenti. Ben il 66% dei maturandi ha dichiarato di non essere stato sorpreso dalle scelte di Viale Trastevere. Anche perché mai come quest’anno il Toto-esame si è dimostrato all’altezza della realtà: ben tre tracce su sette sono state in qualche modo anticipate dai pronostici della vigilia.



COPIONI ALLA RISCOSSA - Ciononostante non sono mancati all’appello i copioni e anzi, la prevedibilità ha dato una mano ai professionisti della cartuccera e della scrittura in caratteri nanoscopici. Ben due su dieci hanno infatti dichiarato di essere riuscito a ricorrere a qualche aiuto. Tra questi c’è chi ha fatto ricorso ai classici bigliettini (38%), chi allo scibile presente su internet (30%) e chi invece si è affidato al provvidenziale intervento dei compagni (32%).



ANSIA E IMPREPARAZIONE I GRANDI NEMICI - Lo scorso anno il tasso di copioni, rilevato sempre a margine della prima prova scritta da Skuola.net, era sostanzialmente la metà. Segno che sebbene le tracce toccassero argomenti noti, non fossero proprio alla portata di tutti. Solo il 21% dei maturandi si è dichiarato in grado di svolgere tutte le tracce proposte (erano il 50% nel 2015), mentre il 17% ha confessato di essere impreparato proprio su tutto (il 10% nel 2015). Ma oltre alla preparazione, bisogna fare i conti con l’ansia: il 14% ha accusato questa mattina il blocco dello scrittore.



LE TRACCE PIU' SCELTE - La traccia più gettonata della Maturità 2016 è stata quella sul “Valore del paesaggio” (ambito Storico-Politico), scelta dal 23,2% dei maturandi. Segue il tema di ordine generale sui significati del confine, svolto dal 22,4% dei candidati. Questi stando ai dati rilevati dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Il 16,9% degli studenti ha optato, invece, per la traccia di ambito Tecnico-Scientifico, “L’uomo e l’avventura dello spazio”. Il 15,8% dei maturandi ha scelto il tema sul rapporto fra padre e figlio nelle arti e nella letteratura del Novecento, l’8,5% ha preferito la traccia di ambito Socio-Economico, che invitava a riflettere sul PIL come misura della crescita e dello sviluppo. Il 7% ha svolto la traccia storica, quella sul primo voto delle donne in Italia nel 1946. Il 6,2%, infine, ha fatto l’Analisi del testo di Umberto Eco.



LE PREFERITE NEI DIVERSI INDIRIZZI - Fra i liceali la traccia più scelta - l’ha svolta il 22,5% dei candidati - è stata quella sul rapporto padre-figlio. Negli istituti tecnici ha invece ‘vinto’ il tema sul paesaggio, in linea con il trend nazionale: l’ha scelto il 25,5% dei maturandi. Nei professionali il 28,8% dei candidati ha svolto il tema sul significato del confine.