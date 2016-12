Il premio "Alunno più buono dʼItalia" 2016 è di Luca Raggino 1 di 6 Facebook Facebook Il premio "Alunno più buono d'Italia" 2016 è di Luca Raggino 2 di 6 Facebook Facebook Il premio "Alunno più buono d'Italia" 2016 è di Luca Raggino 3 di 6 Facebook Facebook Il premio "Alunno più buono d'Italia" 2016 è di Luca Raggino 4 di 6 Facebook Facebook Il premio "Alunno più buono d'Italia" 2016 è di Luca Raggino 5 di 6 Facebook Facebook Il premio "Alunno più buono d'Italia" 2016 è di Luca Raggino 6 di 6 Facebook Facebook Il premio "Alunno più buono d'Italia" 2016 è di Luca Raggino leggi dopo slideshow ingrandisci

Luca ha ricevuto il riconoscimento all'Istituto Santissima Annunziata di Rivarolo Canavese, a Torino. Il riconoscimento è legato alla figura del suo papà, un ex pasticcere con una disabilità che comunque non gli impedisce di coltivare la passione per lo sport. Livio, infatti, corre con il suo triciclo ed è il campione delle edizioni di quest'anno e dello scorso del Giro d'Italia per il paraciclismo.



Il ruolo di Luca in questa bella storia è quello di accompagnare il papà ogni weekend alle gare: il venerdì gli insegnanti gli concedono il permesso anticipato e via, si parte. Il piccolo diventa improvvisamente una mascotte e aiuta il papà a vestirsi, a caricare e scaricare la bici. Si improvvisa anche star: rilascia interviste e sale sul podio in caso di vittoria.



Il ministro dell'Istruzione, Stefania Giannini, ha voluto inviare una lettera personale a questo bimbo speciale: "Porta in classe ogni giorno questa tua gioia nell'aiutare gli altri e insieme lascerete il mondo migliore di come l'avete trovato".