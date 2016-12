Pokémon Go: i 10 personaggi più rari che ti faranno impazzire

10. Aerodactyl

Si tratta di un pokémon al numero 142 del Pokédex ed è di tipo fossile: oltre ad essere estremamente raro da trovare, è anche complicato catturarlo, dunque è necessario lanciargli diverse bacche per ammorbidire la sua resistenza e inserirlo finalmente nel proprio gruppo e vantarsene con gli amici.



9. Snorlax

Grosso e simpatico, Snorlax si trova al posto 143 del Pokédex, per incontrarlo ci vuole molta pazienza. Non è impossibile trovarlo anche se scappa facilmente ed ecco che bisognerà armarsi di buona volontà e sfoderare tutte le proprie abilità da cacciatore



8. Dragonair

Per essere un cacciatore di pokémon di stile è molto importante avere nella propria squadra animali in grado di evolversi. Portano un valore aggiunto e vi trasformano in allenatori più potenti. Nel caso di Dragonair siete sulla strada giusta, questo pokémon dalla forma di serpente può diventare un fortissimo Dragonite. E' facile trovarlo nei pressi di fonti d'acqua, attenti però a non bagnarvi troppo.



7. Dragonite

Ecco finalmente Dragonite che è al 149 del Pokedex ed è davvero fortissimo nei combattimenti. Per catturarlo due consigli: usare l’aroma e avere un po’ di pazienza.



6. Ditto

Uno dei primi pokémon che è non è ancora stato ufficialmente trovato, secondo i rumors che giocano quotidianamente con l’applicazione. Sembra un blob simpatico e innocuo, ma averlo potrebbe fare la differenza.



5. Articuno

Il primo degli uccelli leggendari. Nel pokédex si piazza al numero 144 ed è della categoria ghiaccio. A guardalo così fa paura ma è davvero forte. E’ meglio averlo e fare di tutto per catturarlo, quando infatti vi scontrerete con altri allenatori e andrete in giro a sfidarvi nelle palestre, sferrare un attacco con lui potrebbe avvantaggiarvi e rendervi la vita virtuale più facile.



4. Zapdos Se volete essere temuti sul serio e farvi un nome nella comunità dei Pokemon allora dovete mettere molto impegno per riuscire a trovare Zapdos. Questo Pokemon elettrizzante, così come Articuno e come Moltres, non è ancora stato trovato, ma chi lo sa, potresti essere tu il fortunato?



3. Moltres

Anche nel suo caso è molto difficile riuscire a beccarlo. E' il terzo uccello leggendario, nonché numero 146 del Pokedex è della categoria fuoco.



2. Mew

Uno dei pokémon più amati e più rari in assoluto da trovare, che già nei giochi per le console Nintendo si doveva stanare con una serie di trucchi specifici. È al numero 151. Tenero e delizioso. E’voluto e cercato da ragazzi e ragazze di ogni età senza alcune distinzione. Averlo in squadra vi farà essere i più invidiati di tutti.



1. Mewtwo Per alcuni Mewtwo è considerato un vero osso duro, per il fatto di essere letteralmente introvabile. Pare sia in assoluto il più raro pokémon di sempre. Quindi non vi resta altro da fare che uscire di casa, armarvi di smartphone e pazienza, allacciare delle scarpe comode e iniziare a girovagare per la città.