Pena di morte, uno studente su due è favorevole

A morte. Almeno per gli studenti. Dei più di 2.000 intervistati da Skuola.net in occasione della Giornata mondiale contro la pena di morte indetta da Amnesty International, infatti, circa la metà si è detta favorevole alla pena capitale. E, spesso, non importa neppure se il colpevole è minorenne (per due ragazzi su cinque) né tanto meno se sia in grado di intendere e di volere (per il 43% dei favorevoli). In generale, chi ha sbagliato merita di morire. Una presa di posizione molto rigida da parte dei ragazzi, che si collega alla non possibilità di parlare dell'argomento a scuola.