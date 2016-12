Passione per i videogiochi? Può diventare una professione

Sono milioni gli studenti che proprio non ce la fanno a “lasciare in pace” il joystick per più di due minuti o che, quando escono di casa, immaginano i protagonisti dei loro videogames preferiti saltare da un palazzo all'altro. Per chi è tra questi, e sogna di fare della sua passione un lavoro, esistono percorsi appositi come quelli proposti da Digital Bros Academy . Lo segnala Skuola.net .

COS'E' LA DIGITAL BROS ACADEMY – Finite le scuole superiori, ci si trova sempre davanti all'amletica domanda: “E ora cosa faccio?”. La risposta “giusta” è certamente: “Seguire le proprie passioni!”. E allora, se tra queste ci sono i videogiochi, è importante sapere che ci sono professioni nate per il mondo del game e molto ricercate dalle aziende. Il Game Designer, Game Programmer e Artist & Animators 2D/3D sono infatti figure chiave per l'industria del videogioco. Per intraprendere questa strada, ci si può rivolgere a corsi di formazione post-diploma come quelli organizzati dalla Digital Bros Academy, scuola specializzata in questo settore.



LE FIGURE PROFESSIONALI DEL FUTURO – Ma qual è il ruolo specifico di queste figure? Il Game Designer si occupa dello storyboard, delle meccaniche di gioco e dell'intero aspetto di un videogioco, dal design dei personaggi alle difficoltà di gioco. Trasmette, insomma le sue idee al suo team di lavoro. Altrettanto importante è anche il Game Programmer, colui che scrive il codice che compone il videogioco e lavora per interfacciare tutte le componenti del videogame tra loro. Ed infine, gli Artist & Animators 2D/3D che si occupano dello stile, del look e dell'aspetto del gioco. Mostri, luoghi, ambienti, edifici e tutto il resto sono nelle loro mani. Insomma è grazie alle sinergie nate dai lavori tra questi tre figure professionali se migliaia di appassionati possono passare ore davanti ai videogiochi.