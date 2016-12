Paolo Nespoli spaceman: cinque cose da fare per diventare astronauta

Voglia di esplorare, passione per quello che si fa e tanta voglia di andare oltre l'impossibile. Questi sono solo alcuni dei consigli di Paolo Nespoli per chi sogna di diventare un astronauta come lui. Un astronauta che tornerà per la terza volta nello spazio il 30 maggio 2017, notizia confermata proprio in queste ore dall'Asi, Agenzia Spaziale italiana. E per Nespoli non esistono barriere quando vuoi davvero arrivare qualcosa, tanto che per lui non lo è nemmeno l'età: quando tornerà nel cosmo avrà ben 60 anni. Ecco cosa ha raccontato a Skuola.net .

1. Sognare l’impossibile

La capacità di andare oltre quello che si conosce, pensare a qualcosa di impossibile è la chiave del successo per ogni esperienza, ed è ancora una volta lo spaceman Nespoli a dirlo ai ragazzi: 'Sognate delle cose impossibili, che non esistono che non si possono fare, datevi da fare, andate avanti decisi nella vostra strada. Lavorateci, anche i sogni impossibili si realizzano».

2. Seguire le passioni

Paolo Nespoli è molto sicuro su questo: oltre alla laurea e alle competenze tecniche per diventare un vero astronauta serve avere grinta e soprattutto tanta passione. Riuscire infatti a trovare quello che spinge ad andare avanti vale più di tutti i voti e le pagelle del mondo. Dice infatti 'dovete vedere quali sono le vostre passioni, lanciarvi e inseguirle anche se sembrano impossibili […] le cose semplici non accadono, andate».

3. Aprirsi alla poesia

Il cosmonauta italiano dà “spazio” anche agli studenti delle lauree umanistiche, e sogna in futuro degli astronauti con la laurea in lettere, magari dei poeti tra le stelle. 'Non abbiamo ancora avvocati, non abbiamo ancora laureati in Scienze Politiche, filosofi, letterati tra noi. Immagino che questi arriveranno in futuro, secondo me bisognerebbe veramente avere dei poeti lassù, che possano guardare e scrivere».

4. Voglia di esplorare

La curiosità e la voglia di scoprire le novità che ci circondano sono molto importanti per diventare un esploratore dello spazio, un astronauta davvero bravo. 'L’esplorazione e la conoscenza sono delle caratteristiche che abbiamo in noi stessi. Noi come entità non ne possiamo fare a meno, fa parte del nostro essere».

5. Una laurea tecnica

Uno dei primi consigli per diventare astronauti riguarda la formazione. Chi ha una laurea tecnica e scientifica, sicuramente è avvantaggiato nel raggiungimento del suo sogno di diventare astronauta. Nespoli infatti dice: 'Qualsiasi laurea tecnica va bene. Non bisogna fare per forza l’ingegnere aerospaziale o il fisico'.