Palermo, maglie rosse alla Maturità: il gesto dei prof scatena il dibattito

Una decisione, quella dei professori siciliani, che sta facendo il giro d'Italia grazie soprattutto alla vasta eco che ha avuto sui social network. Come riportato dal sito Skuola.net. Inevitabili le polemiche che censurano l'immagine dei "prof in rosso", a cui però si contrappongono i tanti attestati di stima nei confronti della commissione. Il popolo della Rete, dai cittadini comuni ai politici, si è infatti espresso con pareri contrastanti, chi dichiarandosi a favore e chi fermamente contro.



Magliette rosse in commissione: la polemica è soprattutto politica

Come accade ormai sempre di questi tempi, raramente gesti simili passano senza lasciare strascichi. È stato così anche stavolta. Contro i professori è partita una piccola crociata. Ad esempio, Gianni Alemanno, segretario del Mns (Movimento nazionale per la sovranità) ha pubblicato un video in cui sostiene come nella realtà istituzionale degli esami di Stato non si debba fare una tale esposizione di tipo politico, prediligendo la neutralità. La maglietta rossa, secondo lui, è da interpretare come “un atto politico di opposizione a questo governo”. Si è fatta sentire anche Elena Donazzan, assessore regionale dell’Istruzione in Veneto, che rimprovera quei docenti, dicendo che a scuola non si fa politica perché si sfrutta la “posizione di supremazia nei confronti degli studenti”. La Donazzan ha fatto sapere che scriverà al ministro dell'Istruzione, “affinché gli giunga la voce sdegnata”.



I prof a sostegno dei migranti: in tanti li appoggiano

Se da alcuni esponenti politici (e non solo) il gesto è condannato, come detto, ci sono moltissime altre persone che appoggiano la scelta dei prof. Un esempio è Enrico Costa, professore ordinario di Urbanistica all'Università "Mediterranea" di Reggio Calabria, che sul suo profilo Facebook ha scritto: "Complimenti alla Commissione per la Maturità che a Palermo si è presentata in maglietta rossa. Nessuna meraviglia che Alemanno protesti: li avrebbe preferiti in maglietta nera... e con lui chissà quanti esponenti del Governo del Cambiamento." E ancora, tra gli utenti di Facebook, ci sono quelli che sostengono l'iniziativa definendola una "bella immagine di coraggio e umanità" o che ironizzano: "Alla maturità di mio figlio c'era una commissaria con short pants e infradito...che facciamo interveniamo pure lì?". Tutti d'accordo, a prescindere dai toni, nel ribadire che la difesa del diritto d'asilo non sia una questione politica ma un gesto di umanità e di solidarietà verso tutti quelli che fuggono da guerre, fame e povertà.