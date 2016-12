Padova, alunno lancia una scarpa al professore durante la lezione

Toglie la scarpa e la lancia al professore seduto in cattedra: questo è quanto è accaduto all'Istituto Malignani di Padova, dove un alunno indisciplinato si è reso protagonista di questo gesto irrispettoso che ha fatto il giro dei social grazie ad un video filmato dai compagni di classe. La vittima non ha sporto denuncia, il ragazzo non è stato punito.

L'eco delle risate degli alunni fa da sfondo all'espressione attonita del professore, che resta immobile, forse stupito o forse abituato ad una situazione difficile da controllare. Il ragazzo non è stato sospeso, sia per la mancata denuncia da parte del professore, sia per la tarda circolazione del video in rete.



Sono tanti i casi di bullismo a scuola, prima solo contro i compagni, adesso rivolti sempre più frequentemente anche verso gli insegnanti che, spesso, preferiscono tacere o rinunciare al proprio ruolo educativo piuttosto che frenare e denunciare simili comportamenti.