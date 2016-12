Olimpiadi di Italiano: quando l’uso perfetto del congiuntivo vale centinaia di euro

Finalmente le Olimpiadi a Roma. Ma non quelle estive del 2024 per le quali la Città Eterna è tra le candidate, bensì le finali delle Olimpiadi di Italiano. Attenzione a non sottovalutate l'appuntamento, perché gli iscritti a questa sesta edizione sono stati tantissimi: quasi 43.244 ai nastri di partenza, e ora ridotti a 84 che ambiranno a salire sul podio e a guadagnarsi gloria e medaglia. E un premio che per la scorsa edizione della gara ha regalato dagli 800 euro del primo classificato ai 500 e 350 rispettivamente al secondo e terzo piazzato. Il ricco montepremi per il 2016 sarà stabilito sulla base dei fondi assegnati alla valorizzazione delle eccellenze e del numero dei ragazzi che prenderanno parte con successo alle competizioni nazionali e internazionali, come segnala Skuola.net .

I FINALISTI - Quattro le categorie: Junior e Senior per le scuole italiane, e Junior e Senior per le scuole e sezioni italiane all'estero. I Junior sono gli alunni del primo biennio delle superiori, i Senior gli studenti degli ultimi tre anni. I loro profili sono visibili sul sito dedicato alle Olimpiadi (www.olimpiadi-italiano.it), dove si scopre che nel rapporto con la scrittura, a fronte di veri appassionati ("aiuta a sognare" e "ferma idee e pensieri") ci sta chi partecipa "perché costretto dagli insegnanti"...



LA GARA - Le gare riguarderanno capacità di scrittura, di sintesi, di comprensione del testo e una conoscenza approfondita della struttura della nostra lingua. Gli “atleti” dovranno dunque confrontarsi con le regole meno sconosciute e le sfumature lessicali più complesse, e se pensate che tutto si riduca nel sapere il passato remoto del verbo cuocere o a verificare la correttezza di “petaloso”, siete fuori strada. I ragazzi che si sfideranno a Roma non hanno niente da invidiare alle conoscenze ai giovani Leopardi e Carducci. Se nella fase precedente delle Olimpiadi le domande (a risposta chiusa) erano state proposte online e valutate dal computer, per la finale l'agonismo è quelle delle occasioni che contano. Gli 84 concorrenti avranno 180 minuti di tempo per dimostrare piena padronanza della lingua in comprensione e analisi, riassunto, argomentazione, espressività. Tutto seguibile in diretta streaming sul sito dedicato alle Olimpiadi di Italiano. La cerimonia di premiazione è al sabato mattina.



TANTISSIMI PARTECIPANTI - Il dato confortante, soprattutto in tempi di scrittura selvaggia da chat, è la grande partecipazione di alunni e scuole. Quest'anno gli istituti (prevalentemente licei) sono passati dai 758 del 2015 agli 875, e gli aspiranti campioni quasi il doppio rispetto all'edizione dello scorso anno. Di questi numeri avranno da gioirne sia il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, che promuove l'evento, sia l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e l'Accademia della Crusca, presenti anche loro. L'inaugurazione è oggi pomeriggio alla Scuola Ufficiali Carabinieri, dove alle ore 16:15 il ministro Stefania Giannini accenderà la fiaccola. Quindi le gare nella mattinata di venerdì, dalle ore 9:30 alle 12:30 presso il Convitto Nazionale Vittorio Emanuele II.



SARA' UNA RAGAZZA? - Un pronostico? La matematica suggerisce che a mettersi al collo la medaglia d'oro potrebbe essere una ragazza, visto che le femmine superano di numero i maschi (47 contro 37), e forse di un liceo toscano, pugliese, o emiliano-romagnolo. Queste sono infatti le regioni maggiormente rappresentate nella competizione con 6 atleti ciascuno. Ma se è noto che la matematica non è opinione, chissà la lingua italiana.